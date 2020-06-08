UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı seçiminin UBP’nin kuruluş yıldönümü olan 11 Ekim’de yapılacağına dikkat çekerek, “Birlikte adımlar attığımız takdirde kazanacağımıza ve güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nın KKTC’nin en üst makamı olduğunu hatırlatan Tatar, UBP’nin hep birlikte çalışarak UBP adayının bu makama gelmesini sağlayacağını, bu tarihi sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.

Tatar, “Hepinize güveniyorum başaracağımıza inancım tam” diye konuştu.

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, bugün üç ay aradan sonra saat 17.00’de Lefkoşa’daki Elysum Park’ta koronavirüs mücadelesine uygun şartlarda toplandı.

Toplantıda koronavirüsle mücadele, ekonomik sıkıntıların aşılması çabaları ile parti çalışmaları değerlendiriliyor.

Toplantının başlangıcında UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar bir konuşma yaptı.

SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN VEFATI

Ersin Tatar konuşmasına, Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün vefatından duyduğu üzüntüyü belirterek başladı; Süheyla Küçük’e rahmet, ailesine sevenlerine başsağlığı diledi.

“Dr Küçük’e büyük desteği olmuş çok değerli bir hanımefendinin vefatından dolayı büyük üzüntü içerisindeyiz” diyen Tatar, Süheyla Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının “first lady”si olduğunu, mücadele sırasında Dr. Küçük’e büyük destek vererek, hanımefendiliği ile herkesin sevgi ve saygısını kazandığını ifade etti.

OLAĞANÜSTÜ DÖNEM

“Olağanüstü durumlardan geçtik ve hala bu süreç içerisindeyiz” diyen Başbakan Tatar, hükümetin aldığı kararlarla sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların çalışmaları ve halkın duyarlılığıyla korona sürecinin en hafif şekilde atlatıldığını belirtti.

Ersin Tatar, sürecin bilim kurulunun tavsiyeleri ile yürütüldüğünü ifade ederek, “Bilim kurullarının tavsiyelerini dinlemek durumundayız. Sağlık her şeyden önemli” dedi.

Dünyadan izole yaşamanın mümkün olmadığını; turizm, yüksek öğrenim gibi sektörlerin önemli olduğunu anlatan Tatar, yavaş yavaş normalleşme ve dışa açılım yapılacağını kaydetti.

Açılım yapılırken çok dikkatli olunmasına, bilim kurulu ile oluşturulan kriterlere uyulmasının önemli olduğuna vurgu yapan Tatar, Güneyde çalışan 1500 çalışanın sıkıntısının aşılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Tatar, 1 Temmuz itibarıyla PCR testi yapan ve koşullara uyanların güneye geçebileceğini söyledi.

NORMALLEŞME

Normalleşmenin yavaş olacağını, önce 1 veya 2 uçak geleceğini sonra duruma göre hareket edileceğini kaydeden Tatar, “Umuyoruz ki önümüzdeki birkaç ay içerisinde bulaştırıcılığı azalır. Her şeyden önemlisi sağlığımızdır, huzur ve güvenimizdir” diye konuştu.

“KKTC’NİN SESİNİ DUYURMADA VESİLE”

Koronavirüs döneminin KKTC’nin sesinin doğru şekilde duyurulması için bir vesile de olduğuna işaret eden Tatar, “Çeşitli sivil toplum örgütlerinde KKTC’nin başarısından bahsedilmiştir” ifadesini kullandı.

KKTC için artılar olduğunu kaydeden Tatar, “Bu süreçteki başarının birçok yabancının KKTC’ye gelmesi için zemin oluşturduğunu düşünüyorum” dedi.

EKONOMİK BOYUT

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, konunun ekonomik boyutu da bulunduğunu ama alınan doğru tedbirler ve yapılan çalışmalarla bu sıkıntıların önünü aldıklarını vurguladı.

Koronavirüs salgını sürecinde ciddi fedakarlıklar yapıldığını belirten Tatar, “Yapılan temaslar neticesinde 2019’da imzalanan 750 milyon TL’lik hibe anlaşmasının ardından, 2.3 milyarlık bir anlaşma daha imzalandı. Bu ekonomimize güven verdi. Bundan sonra da alacağımız önelemler sayesinde ekonomik faaliyetlerin önü açılacak. KKTC’nin o aşamaya kısa bir süre sonra geleceğine inanıyorum” dedi.

“Bu işin fevkalade büyük bir krize vesile olacağı gibi konuşmalar yapıldı ama ben kesinlikle buna katılmadığımı, bunu aşabilecek kapasitede olduğumuzu ve TC’nin de bize destek olacağını ifade ettim” diyen Tatar, doğru yönlendirmeler ve doğru adımlarla ülkeyi bugünkü noktaya getirdiklerini söyledi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, TC’nin her vesile ile KKTC’nin arkasında olacağını ve destek vereceğini ifade ettiğini hatırlatan Tatar, Oktay’ın KKTC’nin bir cazibe merkezi olabileceğini ve bu çerçevede KKTC’deki çalışmalara desteğin süreceğini belirttiğine işaret etti.

Maraş meselesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğine de değinen Tatar, TC’nin de bu konuda desteği olduğunu, Maraş’ın açılmasıyla sektörlerin güçleneceğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Cumhurbaşkanlığı seçimi konusuna da değinen Ersin Tatar, UBP olarak kişisel hırslardan arınarak çalışma zamanının geldiğini vurguladı.

UBP’nin kuruluş yıldönümü olan 11 Ekim’de seçime gidileceğine dikkat çeken Tatar, “Birlikte adımlar attığımız takdirde kazanacağımıza ve güzel işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’nın KKTC’nin en üst makamı olduğunu hatırlatan Tatar, UBP’nin hep birlikte çalışarak UBP adayının bu makama gelmesini sağlayacağını bu tarihi sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.

Tatar, “Hepinize güveniyorum başaracağımıza inancım tam” dedi.