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Tatar: Her şeye rağmen devletimiz ve insanımız üretmeye devam etmektedir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alaniçi Belediye Parkı kurs binasında düzenlenen Alaniçi Köy Kadın Kursu Yıl Sonu Sergisi’nin açılışını yaptı.

15 Haziran 2022 Çarşamba 11:38
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Tatar: Her şeye rağmen devletimiz ve insanımız üretmeye devam etmektedir
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Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, açılıştaki konuşmasında, köy kadın kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin desteğiyle 78 köyde devam ettiğini belirten Tatar; manevi ve kültürel belleğin canlı tutulması, kadınların ekonomik yaşamda söz sahibi olması, sosyalleşerek iş birliği ve dayanışma duygusunun gelişmesi amacıyla düzenlenen köy kadın kurslarının önemine değindi.

“Önemli olan kültürümüzü yaşatabilmek ve kendi ürünümüzü paylaşabilmektir. El emeği göz nuru çalışmaların gelecek nesillere aktarılması ve üretebilmek çok büyük bir önem taşımaktadır. Her şeye rağmen devletimiz ve insanımız üretmeye devam etmektedir. Böylece hem kültürümüzü sürdürüyoruz hem de ekonomiye katkı sağlıyoruz. Kıbrıs Türk kadını her zaman mücadelesine ve her koşulda üretmeye devam etmiştir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, serginin açılışına katkı koyan herkesi tebrik etti.

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