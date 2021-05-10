Tatar: "Her Şeyimiz Açık Ve Net. Ne Söylediysek Onu Yaptık”

COVİD-19 nedeniyle o günlerde çok dikkatli davrandığını, bulaşın ya da temasın toplantıyı riske atacağını kaydeden Tatar, “Cenevre gibi bir toplantıyı riske atmak sorumsuzluk olurdu, bedeli çok ağır olurdu” şeklinde konuştu.

Cenevre zirvesi sonrasında Cumhuriyet Meclisi’ni bilgilendiren Tatar, Genel Kurul salonuna geçmeden Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Şeref Salonundaki görüşmede basına kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Meclis’i bilgilendirmediğine yönelik” eleştirileri de yanıtladı.

Cenevre öncesindeki dönemde Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’ın temaslı olduğunu, bir takım tedirginlikler yaşandığını kaydeden Tatar, çok zor şartlarda gerçekleştirilecek Cenevre zirveni riske atmamak için o dönemde çok dikkatli davrandığını söyledi.

Bulaşın yaşanması ya da temaslı olması halinde toplantının riske gireceğini belirten Tatar, “Cenevre gibi bir toplantıyı riske atmak sorumsuzluk olurdu, bedeli çok ağır olurdu” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nden de bu anlayışla davet gelmediğini ifade eden Ersin Tatar şöyle devam etti:

“Bazılarının ‘Cumhurbaşkanı bize bilgi vermedi’ eleştirisini kabul etmiyorum. Ben mümkün olduğunca parti başkanlarını, yetkililerini, sivil toplum kuruluşlarını, ilgili tarafları Cumhurbaşkanlığı’na davet ederek bilgilendirmeye çalıştım. Her şeyimiz açık ve net. Cumhurbaşkanlığı seçim döneminde söylediklerimiz, açıklamalarımız, Türkiye ile istişarelerimiz… Burada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ne söylediysek onu yaptık. Evet, kolay bir süreç değil. Süreci, doğru olan yapıldı diye değerlendiriyorum.”

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Cenevre zirvesi sonrası Tatar’ın Cumhuriyet Meclisi’ne yaptığı ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini söyledi, teşekkürlerini iletti.