Tatar: “Herkes üzerine düşeni yapacak”

Başbakan Ersin Tatar bugün, Salih Kayım başkanlığındaki Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (Res-Bir) heyetini kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakanlık şeref salonunda yer alan görüşmede, Res- Bir Yönetim Kurulu küresel salgın dolayısıyla ülkenin geçmekte olduğu bu zor süreçte üyelerinin içinde bulunduğu sıkıntı ve sorunları Başbakan’ın bilgisine getirdi ve çözümü konusunda imkanlar ölçüsünde yardım talebinde bulundular.

Başbakan Tatar kabulde tüm dünyanın geçmekte olduğu bu zorlu süreçte birçok sektörde sıkıntılar bulunduğuna işaret ederek önceliğin sağlık olduğunu ancak hayatın devamlılığı için ekonomik çarkların da sağlıklı rayına oturtulmasının önemli olduğunu ve bu uğurda büyük bir çalışma ve çaba ortaya konduğunu kaydetti.

KAYIM: “ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ AMA HÜKÜMETİN DE DESTEĞİ ÖNEMLİ”

Başkan Salih Kayım ise yaptığı konuşmada bu sıkıntılı dönemde Başbakan Tatar ve hükümet üyelerinin ülke menfaatleri doğrultusunda canla başla çalışmakta olduklarını gözlemlediklerini ve hükümetin doğru zamanda doğru kararlarla yol aldıklarını belirterek Res-Bir olarak alınan kararları da desteklediklerini belirtti. Bu süreçte sıkıntıların aşılması için kendilerinin de üzerlerini düşeni yapacaklarını ancak hükümetin de belli konularda destek vermesinin önemine işaret etti.