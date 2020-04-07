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Tatar: “Herkes üzerine düşeni yapacak”

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (Res-Bir) heyetiyle bir araya geldi

07 Nisan 2020 Salı 15:30
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Tatar: “Herkes üzerine düşeni yapacak”

Başbakan Ersin Tatar bugün, Salih Kayım başkanlığındaki Kıbrıs Türk Restorancılar Birliği (Res-Bir) heyetini kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakanlık şeref salonunda yer alan görüşmede, Res- Bir Yönetim Kurulu küresel  salgın dolayısıyla  ülkenin geçmekte olduğu bu zor süreçte üyelerinin  içinde bulunduğu sıkıntı ve sorunları Başbakan’ın  bilgisine getirdi ve çözümü konusunda imkanlar ölçüsünde yardım talebinde bulundular.

Başbakan Tatar kabulde tüm dünyanın geçmekte olduğu bu zorlu süreçte birçok sektörde sıkıntılar bulunduğuna işaret ederek önceliğin sağlık olduğunu ancak  hayatın devamlılığı için ekonomik çarkların da sağlıklı rayına oturtulmasının önemli olduğunu ve bu uğurda büyük bir çalışma ve çaba ortaya konduğunu kaydetti.

KAYIM: “ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ AMA HÜKÜMETİN DE DESTEĞİ ÖNEMLİ”

Başkan Salih Kayım ise yaptığı konuşmada bu sıkıntılı dönemde Başbakan Tatar ve hükümet üyelerinin ülke menfaatleri doğrultusunda canla başla çalışmakta olduklarını gözlemlediklerini ve hükümetin doğru zamanda doğru kararlarla yol aldıklarını belirterek  Res-Bir olarak alınan kararları da desteklediklerini belirtti. Bu süreçte sıkıntıların aşılması için kendilerinin de üzerlerini düşeni yapacaklarını ancak hükümetin de belli konularda destek vermesinin önemine işaret etti.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarKıbrıs Türk Restorancılar BirliğiKoronavirüsCoronavirüs
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Ertaç 2020-04-07 16:00:44

Halkımız aç kalanlara kuçak açtı,bu işi halk sizden iyi yapıyor.

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Sert 2020-04-07 17:14:00

Bunlar utanmaz be ozel sirket calisanlari hala daha odenmedi cevap ne sus olsunlarda otursunlar ozel sirketlerin cebini doldurun bu fukaralarda 40 gundur daha maas alamadi birda yuzde 25 kesintili ve bunu bile odemediniz bu insanlara

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Güllü Ziba 2020-04-07 18:59:15

Sayın Ersin bey siz hükümet olarak size düşeni yapın, hep halktan beklemeyin
Göreviniz nedir?

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