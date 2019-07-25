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Tatar, Hidrokarbon konusunda yaşananları değerlendirdi

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:00
Tatar, Hidrokarbon konusunda yaşananları değerlendirdi

Başbakan Ersin Tatar hidrokarbon konusunda yaşanan gelişmeleri ATV’ye değerlendirdi.

Konunun hak hukuk çerçevesinde çözümlenmesi gerektiğini belirten Başbakan Tatar, “Sen kazı yaparsan, ben de bu tarafta kazı yapacağım” dedi.

Türkiye ile birlikteliğin korunması ile Rumların karşısında durulabilineceğini belirten Başbakan Tatar, “Benim hükümetim yüzde yüz Türkiye ile bu yolu yürüme taraftarıdır. İnşallah Türkiye ile bu şekilde bu süreci ileri bir noktaya taşırız. Önemli olan dünyaya bu mesajı vermektir” şeklinde konuştu.

Tatar, Türkiye ile Kıbrıs’ta yaşayan Türklerin birilerine saldırma niyetinde olmadığını, haklarını savunduğunu vurguladı, denizlerin toprak kadar önemli olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ta hala bir anlaşma olmadığını belirten Başbakan Tatar, Rum Yönetiminin bu noktadaki tutumunu eleştirdi…

Tatar “Müslüman, Hristiyan çatışmasına kadar gidebilir” uyarısında bulundu.

Tatar, Kıbrıs Türkünün tek çaresinin kendi devlet çatısı altında Türkiye’nin garantörlüğünde yaşamaya devam etmek olduğunu belirtti.

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Hüseyin Becer 2019-07-25 17:10:23

Müslüman ahali, Hristiyan ahali çok gerilerde kaldı. Hiçbir müslüman devlet senin için savaşmaz. Bu Türk ve. Rum kavgası.

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Hüseyin Becer 2019-07-25 17:17:28

Bu sorun bizim sorunumuz. Türk kıta sahanlığında ise Türkiyenin sorunu. İki katagoride ele alınıyor. Sonuna kadar hakkımızı savunabilecek ülke Türkiyedir, Türklerdir.

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Hüseyin Becer 2019-07-25 17:29:19

En büyük maddi ve siyasi desteği Türkiye Cumhuriyetinden alan Filistin bile ortak davamız diyerek Rumlar ile dayanışmaya giriyor açıklama yapıyorlar.

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