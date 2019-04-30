Tatar: 'Hükümet düşsün galemiz yok'

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, 1 Mayıs’ta yasalara rağmen bir yerleri kapatmanın doğru olmadığını kaydetti.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, BRT’de katıldığı programda gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

1 MAYIS TARTIŞMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in 1 Mayıs ile yaptığı açıklamalarla ilgili algı yaratmaya çalıştığını savunan Tatar, hukukçu bir Başbakanı olan kabinenin hangi yasanın hangi maddesine göre işletmeleri kapatacağını sordu.

İşveren ile işçinin anlaşması durumunda iki kat ücretle çalışılabileceğini belirten Tatar, her yerin kapatılmasının doğru olmadığını kaydetti.

Tatar, Rum tarafı ile ilgili açıklamalarının da farklı yerlere çekilmeye çalışıldığını da savunarak, “Konuşmamın esas ekseni şu; yasalara uymak zorundasınız, her yeri kapatmak doğru olmaz. Halkın beklentilerine göre yönetim anlayışı geliştirmek zorundasınız. 1 Mayıs günü diye alışveriş olmayacak mı? Vatandaş benzini nereden alacak?” ifadelerine yer verdi.

UBP’nin işçinin de işverenin de yanında olduğunu söyleyen Tatar, hükümeti hukuka aykırı davranmakla ve algı operasyonu yapmakla suçladı. Tatar, “Bunun başını çeken de Zeki Çeler’dir” dedi.

“NE OLDU O FON MESELESİ?”

Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in özel sektörle ilgili hayata geçemeyen bir çalışması olduğunu söyleyerek, “750 TL verecekti. Biz ‘olmaz’ dedik, sonrasında Başbakan da netleşmediğini söyledi, ne oldu o fon meselesi? Yattı. İşverenle çalışan kendi anlaşırsa ‘ben 750 TL veririm’ diyorsunuz…yapamazsınız… öyle para yok” şeklinde konuştu.

Tatar, sendikalaşmanın karşısında olmadıklarını da kaydetti.

“FUTBOL PARA BEKLİYOR AMA YOK”

Ek bütçenin de Meclise geldiğini anımsatan Tatar, 100 Milyon kaynak yaratmak için çalışma olacağını, bunun için de vergi arttırma yoluna gidileceğini söyledi.

“Bütçe meclise geldiğinde tutmuyordu, milyar TL’ye yakın açık vardı” diyen Tatar, şimdi fondan da para çekildiğini savunarak, “Sayın Hasan Sertoğlu’na sorun, futbol para bekliyor, şimdi onlar da duracak, çünkü oradaki para da çekildi” şeklinde konuştu.

“HÜKÜMET DÜŞSÜN GALEMİZ YOK”

Hükümet ile ilgili bir soru üzerine Tatar, UBP’nin hükümet düşsün diye bir galesinin olmadığını kaydederek, UBP’nin çalışmalarının halk tarafından olumlu değerlendirildiğini söyledi.

“BİZ SEÇİME DE VARIZ”

Tatar, bugün seçim olsa bazı partilerin barajı geçemeyeceğini ifade ederek, hükümetin sandığa gitmek istemediğini söyledi ve “Biz seçime de varız” dedi.

Koalisyon ile ilgili soru üzerine “görevden kaçmayız” diyen Tatar, şu an muhalefet olduklarını ve her cephede muhalefetlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Ersin Tatar, güneye alışveriş için gidilmesi ile ilgili bir soru üzerine, kendisinin, ülkedeki iş yerlerine sahip çıkma amacını güttüğünü ifade ederek, “Burada kazananın burada kalmasını istiyorum, özgürlükçü birisiyim, herkes istediği yerde alışveriş yapar ancak Güney’den buraya gelen insanların alışveriş eşyalarına el konuluyor” dedi.

Güney’den insanların kuzeye eski ayakkabı ile geçtiğini, yenisini alıp eskisini attığını savunan Tatar, KKTC çarşısına sahip çıkmak için çalıştığını söyledi, “Eleştiri ortamı yaratanların akılları başka yerde” ifadelerine yer verdi.

“HER ZAMAN ANKARA’YA GİDİYORUM”

Ankara ziyareti ile ilgili soruya yönelik Tatar, her zaman Ankara’ya gittiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile KKTC’nin iç meselelerini konuşmadığını dile getiren Tatar, Kıbrıs meselesini konuştuğunu kaydetti.

Tatar, “Kıbrıs konusunu, Guterres noktasındaki söylemleri konuştuk. Biz federasyonun tükendiğini, anlaşma olacaksa alternatif görüşlerin olması noktasında fikir birliğindeyiz” dedi.

“BU ŞEKİLDE SONUÇ ALINAMAZ”

“Ortaklık ve paylaşım noktasında Güney!in bizimle gitmeyeceği açık” diyen Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Federasyon masada kalsın ama iki devletlilik gibi alternatif başlıklar masaya gelir. DP bizden farklı düşünmemeli. Denktaş konuşmasında bizimle aynı fikirde olduğunu gösterdi ancak sık konuşmuyor. Maliye Bakanı olarak değil ama DP başkanı olarak konuşmalı. Görüşleri bizden uzak değil. Biz açık konuşuyoruz. Sorumluluklarımız var, halkımıza anlatmamız lazım. Halkın partisi de söylem itibari ile aynı noktada olması lazım. Dışişleri bakanının söylemleri ortada. Bizden farklı noktada değil.”

“TEK BAŞINA İKTİDARI YAKALAYABİLECEK DURUMDAYIZ”

Ersin Tatar, 7 ocak seçimlerinden sonra UBP- HP koalisyonunun kurulabileceğini ancak olmadığını, başkan değişiminden sonra farklı bir hava oluştuğunu savundu.

“Bizim hükümet kurma galemiz yok” yok diyen Tatar güçlendiklerini, erken seçime hazır olduklarını söyleyerek, “Tek başına iktidarı yakalayabilecek durumdayız” şeklinde konuştu.

“BİZ BÜYÜK PROJELERE SAHİP ÇIKAN PARTİYİZ”

Özelleştirmeler hakkında da değerlendirmede bulunan Tatar, elektrik kurumunun bir bacağının özel olduğunu ve AKSA’nın üretim yaptığını kaydetti.

Santrallerin yanlış olduğunu vurgulayan Tatar, ÇED raporunun olmadığını söyledi.

Tatar, yenilenebilir enerjinin olması için kabloyla elektriğin gelmesi, bunun da çift yönlü olması gerektiğini belirterek, böylelikle elektrik alış verişinin olabileceğini kaydetti.

Ülkenin her geçen gün geliştiğini, nüfusun da kontrollü artacağını dile getiren Tatar, enerji kullanımının da artacağını, bu yöntemlerle ülkenin santral çöplüğüne döneceğini savundu.

“Alternatif kabloyla elektriğin gelmesi ve yenilebilir enerji su projesi kadar önemlidir” diyen Tatar, “santrallerle değil, rantabl ve çevreyi de koruyan enerji lazım. UBP olarak büyük projelere sahip çıkan partiyiz” ifadelerini kullandı.