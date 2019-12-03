Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Facebook'tan tartışma yaratan karar
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...

Tatar:" Hükümet engellilerin sorunlarının aşılması için adım atmaya hazır "

Tatar, Dünya Engelliler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

03 Aralık 2019 Salı 13:22
Tatar:" Hükümet engellilerin sorunlarının aşılması için adım atmaya hazır "

Başbakan Ersin Tatar, Hükümetin engellilerin sorunlarının aşılması için adım atmaya hazır olduğunu belirtti.

Başbakan Ersin Tatar, Dünya Engelliler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Başbakan Ersin Tatar, engelli olmanın tercih değil, bir sonuç olduğuna işaret ederek, şunları paylaştı:

“Doğuştan engelli olabileceğimiz gibi sonradan, kaza, hastalık ve başka nedenlerle de bu durum oluşabilir.

Dolayısı ile hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmadan konuya gereken önemi vermeli, engelli kardeşlerimizin sorunlarını ortadan kaldırmalıyız.

Hükümetimiz, diğer tüm konularda olduğu gibi, bu önemli konuda da, ilgili tüm sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarla işbirliği içinde var olan sorunların aşılması için gereken adımları atmaya hazırdır…

(BRT/SM)

Son Güncelleme: 03.12.2019 13:29
Anahtar Kelimeler:
SonuçEngelliTatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Engel Zihinde 2019-12-03 14:55:25

Lafazanlik yapmayi birak sayin basbakan, ne siz ne da gecmis hukutmetler yillardir engelli istihdami yapmadiniz ,lafazanlikta bir harman yer az gelir, lafzanlik degil elle tutulur is yapin, belki birilerine yardiminiz dokunur o zaman

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Tatar: "KKTC’nin güçlenmesi için yapılabileceklerin tartışılması gerek"
Tatar: "KKTC’nin güçlenmesi için yapılabileceklerin tartışılması gerek"
Baybars: ‘Bu plan büyük bir ihtiyaçtı’
Baybars: ‘Bu plan büyük bir ihtiyaçtı’
8 milyar 824 milyon TL‘lik bütçenin görüşmeleri 10 gün sürecek
8 milyar 824 milyon TL‘lik bütçenin görüşmeleri 10 gün sürecek

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim