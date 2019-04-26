Tatar: Hükümete girelim çabamız yok, erken seçime de varız

Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, ülkenin ve halkın yararını önemsediklerinden hükümetin çökmesi halinde Kıbrıs ve ekonomi konularında uzlaşılabilecekleriyle yeni hükümet konusunu görüşebileceklerini söyledi.

Tatar, “Hükümet bozulsun da biz hükümete girelim diye bir çabamız yok. Erken seçime de varız. Ama hükümet ortakları en önemli konularda farklı farklı konuşuyor. Bunu halk da biliyor, okuyor, dinliyor. Sonra da hükümet devam ediyor diyorlar. Halka rağmen edeceklerse buyursunlar etsinler” dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Tatar bu sabah Genç TV’de katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Tatar, Türkiye’de son yaptığı temaslarla ilgili bir soruyu yanıtlarken şunları söyledi:

“Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri, Gutteres’in son raporunu değerlendirdik. Sayın Çavuşoğlu ile aynı görüşleri paylaşıyoruz. Sayın Albayrak’la da KKTC’ye kablo ile elektriğin getirilmesini, yaşanan ekonomik sorunları konuştuk. Böylesi toplantılarda KKTC hükümetinin geleceğini tartışmak devlet geleneğine aykırıdır. Böyle bir şey olmaz. Maliye Bakanı Serdar Denktaş, imzalanamayan protokolle ilgili olarak ‘gidin Ankara’ya sorun anlamında bir şeyler söyledi ama ben sormadım.”

PROTOKOL MUTLAKA İMZALANMALIDIR

UBP Genel Başkanı Tatar, hükümetin Türkiye ile mali ve ekonomik protokolü imzalamamakla büyük bir hata yaptığını ve ülkeyi zora soktuğunu savunarak, “KKTC gerçeği ortadadır. Birçok ülke ekonomileri için Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu’na başvurur. Bizim ekonomimiz için temel çıpa Türkiye ile imzalanan Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü’dür. Bundan kaçınamazsınız. Bir şekilde oturup Türkiye ile anlaşmak durumundasınız. Türkiye asla Kıbrıs Türkü’nün kötülüğünü istemez” dedi.

“PAHALILIK GELECEK”

Hükümetin vergileri artacağını bu yönde hazırlıklar yapıldığını da ifade eden Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu hükümet denk bütçeye ulaşılması noktasında görevi devraldı ve 850 milyon açık öngören bir bütçe noktasına ülkeyi getirdi. Türkiye ile protokol imzalanmazsa bu açık 2 milyarı bulacak. Şimdi ek bütçe meclise getiriliyor. Kaynak nerede diye sorduğumuzda “vergi gelirleri” diyorlar. Vergileri arttıracaklar. Pahalılık gelecektir demektir”

“BEN OLSAM ŞEFFAF OLURDUM”

Tatar, siz olsanız ülkeyi nasıl yönetirdiniz şeklindeki bir soru üzerine ise şöyle dedi:

“Başbakan olsam şeffaf olurdum. Her şeyi ilgili kesimlerle, halkımla paylaşırdım. Bilimsel olarak tartışılmasını sağlar, bundan yararlanırdım. Alınması gereken tedbirleri almak için halka açık açık nedenlerini anlatırdım. Gerçekçi olmak şarttır”

“HÜKÜMET GİDEBİLDİĞİ KADAR GİTSİN”

Ersin Tatar, “Hükümet kurma çalışmaları oldu mu” şeklindeki bir başka soru üzerine ise “resmi bir temas yok. Ama bu hükümetin bitmesi gerektiğini düşünenlerin bazı çabaları, konuşmaları var. Bunlar bana da geliyor. Benim söylediğim ise nettir. Hükümet devam ederken kapalı kapılar arkasında bir şeyler yapmanın bir anlamı yoktur. Kendiler hükümet devam ediyor diyorlarsa devam etsinler. Biten bir şey ne kadar devam eder göreceğiz” dedi.

“İTİBAR ZEDELENDİ”

Hükümet ortaklarının her birinin farklı konuştuğunu kaydeden Tatar, şöyle devam etti:

“Hükümet kendi içinde dengeleri kurabilsin. Hepsi farklı konuşuyor. Taş yapıdan borçlandılar, ben olsam yapmazdım. İşi hafife aldılar. İtibar zedelenmesi oldu. Bu ay yaptıklarında görülüyor ki başka imkanlar da olabiliyor. Şu an hükümet kendine çeki düzen vermeli. Ekonomik olarak piyasaya borçların nasıl ödeneceğinin planını yapmaları gerekiyor. Nakit yaratılırken vergiyi arttıracaklarsa o zaman burası ekonomik olarak çökme noktasına gelir. Büyük sektörler çok şey kaybeder. Bu plan yapılırken protokol önemlidir. Projeler vardır, yollarda dahil, bu projeler çalışılacak mı, ihaleler açılacak mı, sorunun cevabı hükümette.”

“UBP SÜREKLİ OYUNU ARTIRIYOR”

Ersin Tatar, bir soruyu yanıtında, partide genel başkan değişiminden sonra heyecanın arttığını ve bir kaynaşma yaşandığını, hükümetin başarısızlığının da kendilerine puan getirdiğini kaydetti.

Projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Tatar su projesini referans göstererek, projenin Milyar liralık proje olduğunu, UBP’nin girişimi ile bu projenin ülkeye kazandırıldığını dile getirdi. Tatar, havalimanı projesi ile ilgili de konuşarak, “Havalimanına gidiyorlar, çok güzel diyorlar. Biz hükümette olsaydık bitmiş olacaktı. Şimdi de kabloyla elektriğin gelmesi için çalışıyoruz “ dedi.

“ELEKTRİĞE ZAM GELECEK”

Tatar, hesapsız gidişat nedeniyle yakında elektriğe yeni bir zam daha geleceğini de ileri sürerek, halkın, sektörlerin bu denli yüksek elektrik fiyatını kaldıramayacağını vurguladı.

Türkiye’den gelecek elektrikle sorunun ortadan kalkacağına işaret eden Tatar, “4 santral alınacak. Bu yöntemle bir yere varılamaz. Kirlilik yaratıyor. Yol bu değil, kabloyla elektriğin gelmesiyle yenilenebilir elektriğin önü açılıyor” dedi.

“KIBRIS KONUSUNDA YAKIN ÇİZGİDE OLANLA OTURUR KONUŞURUZ”

“Hükümet bozulursa hükümet kurmanın içinde olur musunuz?” sorusu üzerine Tatar sözlerini şöyle tamamladı:

“Kıbrıs konusunda bizimle yakın çizgide, aynı çizgide olan birileriyle oturup konuşuruz. UBP olarak hükümet çökerse konuyu bizim de parti meclisinde tartışmamız lazım. Ana eksen hem Kıbrıs sorunu hem ekonomi. Yatırımlara ihtiyaç var, projelere ihtiyaç var. Bunlara karşı olacak biriyle hükümet kurmamız mümkün değil.”