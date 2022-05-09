Tatar hükümeti kurma görevini Ünal Üstel’e verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hükümeti kurmakla görevlendirmek üzere İçişleri Bakanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Ünal Üstel'i saraya çağırdı.
Tatar hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı, Üstel’e verdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Ünal Üstel’e verdi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın hükümeti kurmakla görevlendirmek üzere İçişleri Bakanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Ünal Üstel'i saraya çağırdı.
Tatar hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı, Üstel’e verdi.