Tatar: Hükümetin özel bir şirketten avans alması hukuksuzluk

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Tatar, hükümetin özel bir şirketten avans almasının hukuksuzluk olduğunu söyledi.

Tatar, “Yasalarımıza göre borçlanma veya avans borç komitesinden geçmeli. Merkez bankasından alınan para da borç komitesinden geçmeli. Neden bu müessese çalıştırılmıyor? Hukuksuzluk oluyor. Siz bu ülkenin hukukunu ihlal edemezsiniz. Bu hükümet bitmiştir” dedi.

Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti genel başkanlarıyla birlikte katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada, ekonominin büyütülmesi gerektiğine dikkat çekti, su projesini örnek gösterdi, ekonominin kalkındırılması için esas hedeflerin olması gerektiğini söyledi.

“BÜYÜK PROJELERLE ÜLKENİN ÖNÜNÜN AÇILMASI GEREK”

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Tatar, KKTC’yi büyütecek, ekonomiye güven verecek projelere ihtiyaç olduğunu kaydederek, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi, havalimanının kapasitesinin arttırılması ve yüksek öğrenimin geliştirilmesiyle ilerleme sağlanabileceğini söyledi.

Bunların yanında yeni sanayi bölgelerinin açılmasının hedef olması gerektiğini belirten Tatar, büyük projelerle ülkenin önünün açılması gerektiğini kaydetti.

Ersin Tatar nüfus konusunda yanlış rakamlar verildiğini de savunarak, “Fert başına milli gelirin 25 Milyon dolara nasıl taşınacağı tartışılmalı…” şeklinde konuştu.

“Gelişim için yatırım şart” diyen Tatar, bu ortamda Türkiye’nin desteğine ihtiyaç olunduğunu söyledi.

“EKONOMİ KAYIT ALTINA ALINMALI”

Maliye Bakanı olduğu dönemi hatırlatan Tatar, “Maliye Bakanı olduğumda 700 Milyon TL açık vardı, tedbirler almaya başladık. Performans önemli. Performans olmazsa karşılık bulamazsınız. Ekonomiyi kayıt altına almak gerekiyor. Bu hükümetin de bunları yapması gerek” dedi.

Taş yapı şirketinden alınan avans alındığını söyleyen Tatar, borç komitesinden karar alınmadan bu avansın alındığını, hukuksuzluk yapıldığını savundu.

Tatar, “Yasalarımıza göre borçlanma veya avans borç komitesinden geçmeli. Merkez bankasından alınan para da borç komitesinden geçmeli. Neden bu müessese çalıştırılmıyor? Hukuksuzluk oluyor”

ifadelerini kullandı.

Dome Otel’in peşkeş çekildiğini de savunan Tatar, “Hükümet bu konuda ne düşünüyor?” diye sordu.

Tatar, Serdar Denktaş’ın geçen dönemde Dome Otel’in sendikaya verilmesini siyah çelekle protesto ettiğini, şimdiyse fark etmez dediğini savundu.

“HÜKÜMET BÜTÜNLÜK ARZ ETMİYOR”

KIB-TEK ve çoklu tarife hakkında da konuşan Tatar, “Çoklu tarifeyle okkalı zam yapıldı, Çoklu tarife Bakanlar Kurulundan nasıl çıktı? Bir parti tarifeyle ilgili bilmediği yanlar olduğunu söylüyor, hükümet bütünlük arz etmiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Mali protokol konusuna da değinen Tatar, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın “protokol konusundaki soruları elçiliğe sorun” diyerek Ankara’yı işaret ettiğini, Kudret Özersay’ın da metnin hazır olmadığını söylediğini ifade etti. Tatar, “Gerçek neden paylaşılmıyor?” diye sordu.

Tatar,“Türkiye çeşitli ülkelerle protokoller yaptı, 3 ,5 milyar dolar katkı koydu. Neden gecikme var. Neden zorlama hükümet konuya açıklık getirmiyor? Sektörler protokolün imzalanmamasından dolayı büyük sıkıntı yaşıyor” dedi.

Ersin Tatar, ülkenin darboğazda olduğunu, ekonominin önünün açılması için adımlar atılması gerektiğini sözlerine ekledi.

“BU MAAŞLARI NASIL ÖDEYECEKLER ONU ANLATSINLAR”

Ülkede ekonomik sıkıntı olduğunu söyleyen Tatar, “Bu maaşları nasıl ödeyecekler, onu anlatsınlar” dedi.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı mali disiplini bozmak, hukuku ihlal etmek ve Bütçe Yasası’nı ihlal etmekle de suçladı.