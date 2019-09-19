Tatar: "İki devlet, tek seçenek bu"

Başbakan Ersin Tatar, Ankara’daki temaslarında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da eleştirdi. Tatar, Akıncı ve arkadaşlarının bir yolda gittiğini ancak başlarına ne geleceğini hesaplamadığını söyledi.

Tatar, “Ben maliyeciyim, hesaplarım. Güney’de ne bıraktık, kuzeyde ne bulduk? Hesaplaşalım... Bu olduğu anda Kıbrıslı Türkler batar. Yunanistan, Rumlar bir oldu, halkımız mezara girdi, göç etti” dedi. Tatar, Crans Montana’nın son şans olduğunu ilk önce Akıncı’nın söylediğini ifade ederek “garantörlüğü de tartıştılar, harita da verdiler. Ki ben ve partime göre garantörlük tartışılamaz. Akıncı bizi tehlikeli bir yola sokmaya çalışıyor, ısrarla. Marjinal ve azınlık gruplarla işbirliği içinde sayın akıncı bizi bilinmeze sürüklüyor. İki devlet, tek seçenek bu. Ne komisyon, ne mal pazarlığı... kuzey ekonomisinin temellerini dinamitleyecek yapıya asla girmeyiz” dedi.

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