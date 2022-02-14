Tatar: İki devletin iş birliği ile sürdürebilir ve gerçekçi bir çözüm sağlanabilir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu sabah, ABD Büyükelçisi Judith G. Garber ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Avrupa ve Avrasya Konuları Ofisi Güney Avrupa ve Kafkasya'dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Erica Olson’u kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede, Kıbrıs konusu ve Kıbrıs’ta yaşanan tarihsel sürece değinerek Kıbrıslı Türklerin en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen olduğunu vurguladı. Egemen eşitliğin doğal/müktesep bir hak olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, anlamlı resmi müzakerelere Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının teyit edilmesi durumunda başlamaya hazır olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1960 Anayasası uyarınca eşit ortaklık olmasına rağmen adanın Yunanistan’a bağlanması hedefiyle Rum tarafının, Kıbrıslı Türkleri silah zoruyla devletin dışına ittiğini anlattı.

15 Temmuz 1974’te Yunan Cuntası’nın Başpiskopos Makarios’u devirerek başlattığı darbenin ardından 17 Temmuz 1974’te Nikos Sampson’un “Kıbrıs Helen Cumhuriyeti”ni ilan ettiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’te Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştirmesiyle adaya barış geldiğini belirtti.

AB’nin Kıbrıslı Türklere verdiği sözleri tutmadığını ve Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız izolasyonların devam ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı, 60 yıldan beridir kendi kendini yönetiyor. Bugün, Kıbrıs Türk halkı, tüm kurum ve kuruluşlarıyla kendi devletine sahiptir. BM’nin desteklediği 2004 Annan Planı’na Kıbrıslı Türklerin evet demesine ve Rumların reddetmesine rağmen, Kıbrıslı Rumlar AB’ye haksız bir şekilde tek taraflı üye yapıldı. AB, objektif olamaz çünkü Yunanistan ve Güney Kıbrıs AB üyesidir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, yıllardır gerçek eşitlik temelinde bir çözüme Rum tarafının isteksizliği nedeniyle ulaşılamadığını; sürdürülebilir ve gerçekçi bir çözümün ancak egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan mevcut iki devletin iş birliği ile mümkün olabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta bir antlaşma ile Rum tarafının da, bugün 85 milyon nüfuslu ve adadan sadece 40 mil uzakta olan Türkiye’nin ticari imkanlarından, limanlarından ve hava sahasından faydalanabileceğini söyledi.

İki taraflı Teknik Komite çalışmalarının da ele alındığı görüşmede, başta kültürel miras, sağlık, çevre, iletişim, cinsiyet eşitliği ve suç ile suça ilişkin konular olmak üzere iki halkın günlük yaşamlarının kolaylaştırılmasına çalışıldığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki taraf arasında güven ve iş birliğini gerçek anlamda artıracak ve egemen eşitlik temelinde bir uzlaşıya katkıda bulunabilecek konulara sıcak baktığımızı ve inisiyatif almaya hazır olduğumuzu aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta tarafların doğal/müktesep haklarına dayalı sürdürülebilir bir uzlaşıya varılmasında ABD’nin öngörülü katkılarını beklemekte olduğumuzun da altını çizdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi M. Ergün Olgun ve müzakere heyeti de hazır bulundu.