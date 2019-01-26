Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli açıldı
Dünyanın ilk 'yapay zeka' oteli
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
banner40

Tatar: İki devletli çözümü görüşmek istediğimizi BM’ye bildirmeliyiz

26 Ocak 2019 Cumartesi 13:10
Tatar: İki devletli çözümü görüşmek istediğimizi BM’ye bildirmeliyiz

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Kıbrıs Türk tarafının Türkiye ile işbirliği içinde Rum uzlaşmazlığı karşısında atacağı somut adımları artık ortaya koyması gerektiğini” belirtti.

banner41
Ersin Tatar basın bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun açıklamalarının, verdiği mesajların net olduğuna” dikkati çekti “ Rum tarafı bizimle ortaklık kurmak istemiyor. Yapılması gereken Rumlarla tek anlaştığımız konu olan Avrupa Birliği çatısı altında, iki ayrı Devlet olarak buluşmak ve işbirliği yapmak için yeni tezlerimizi BM ve AB önüne koymaktır” dedi.

Tatar açıklamasında “ Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretinde verilen mesajlar UBP olarak bizleri memnun etmiştir. Sayın Bakan’ın saptamaları ve Rum uzlaşmazlığı karşısında artık alternatif çözüm modellerinin masaya gelmesi gerektiğini vurgulaması tarihi bir tutumdur. Sayın Çavuşoğlu tam da UBP’nin dediği gibi konfederasyon ve iki ayrı Devlet’in de çözüm modelleri olduğunu vurgulamıştır. Bu bizlerin çok uzun zamandır dile getirdiğimiz bir olgudur” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bu görüşü artık çok net bir şekilde ve yüksek sesle ifade etmesinin bir dönüm noktası olduğu görüşünü dile getiren Ersin Tatar, “Sayın Akıncı da artık Rum lider Anastasiadis’in 2 Devlet istediğini açıkladığını bunu Türkiye Dışişleri Bakanı’na söylediğini kamuoyuna ifade ettiğine göre Kıbrıs Türk tarafı iki Devletli çözümü görüşmek istediğini ivedi olarak BM’ye bildirmelidir. Eski yollardan yürümek, eski tezlerle, metotlarla Kıbrıs konusuna yaklaşmak zaman kaybı olacak ve Kıbrıs Türkü’ne zarar verecektir” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarUBPHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KGS-1 bugün yapıldı
KGS-1 bugün yapıldı
Gazimağusa'da uyuşturucu: 21 yaşındaki bir genç tutuklandı...
Gazimağusa'da uyuşturucu: 21 yaşındaki bir genç tutuklandı...
Eczanenin camını kırıp ilaç çaldı
Eczanenin camını kırıp ilaç çaldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim