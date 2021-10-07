Tatar: “İki ülke arasındaki bağların koparılmasına asla izin vermeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ve KKTC’den muhtarlarla bir araya geldi. Tatar, muhtarlarla buluşmasında, iki eşit olarak devlet kurarak egemenlik kazanıldığını ifade ederek, “Bu Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin başarısıdır” dedi.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal, KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde Türkiye ve KKTC’den muhtarlarla bir araya gelen Tatar, muhtarları Cumhurbaşkanlığı’nda görmekten ve ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Devletten devlete yakın ilişkilerin muhtarlar seviyesinde de olmasının değerli olduğunu söyleyen Tatar, halkı temsil eden 38 bin üyeye sahip federasyonun selamını almaktan duyduğu mutluluğu paylaştı.

“İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BAĞLARIN KOPARILMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ”

İki ülke arasında tarihten gelen bağların, muhabbetin, gönül birliğinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu bağların koparılmasına asla izin vermeyeceğiz” diyerek, Osmanlıların 80 bin şehit vererek Kıbrıs’ı Venedikliler’den aldığını ve burada çok büyük izler, eserler bıraktığını anımsattı. Tatar, bugün Kıbrıs’ta iki eşit halk olarak devleti kurduklarını, egemenliklerini kazandıklarını söyleyerek, “Bu, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye’nin başarısıdır, Türk başarısıdır” ifadelerini kullandı.

“GELECEK NESİLLERE GÜZEL BİR VATAN BIRAKMAK İÇİN…”

Kimsenin bu başarıları ve bugünlere gelinmesini küçümsememesi gerektiğini vurgulayan Tatar, Cumhurbaşkanı olarak her yerde Kıbrıs Türk halkının egemenliğine ve devletine sahip çıktığını anlattı. Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin ve devleti KKTC’nin güçlenmesini Türkiye ile birlikte tek vücut olarak temsil ettiklerini belirten Tatar, Türk halkına muhtarlar vasıtasıyla en kalbi duygularıyla selamlarını gönderdi.

Tatar, “Bize yakışan gelecek nesillere güzel bir vatan bırakmak için devletten devlete gönül bağı içinde çalışmaya devam etmektir” diyerek sözlerine son verdi.

DARBAZ: “DESTEK İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’a yardım ve desteklerinin yanı sıra kendilerini kabul ettiği için de teşekkür etti. Darbaz, ziyaretin birbirlerini iyi tanımaları ve ileriye bakabilmeleri açısından önemli olduğunu söyleyerek, Muhtarlar Gününü kutladı.

ÖZÜNAL: “ET VE TIRNAK GİBİYİZ”

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ramazan Özünal da, KKTC’de ve Cumhurbaşkanlığı’nda olmaktan şeref duyduklarını, Kıbrıs Türk halkı ile et ve tırnak gibi olduklarını ve kimsenin kendilerini ayıramayacağını vurguladı.

Özünal, “Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı Tatar’ı seçmekle isabetli karar verdiğini” ifade ederek, Tatar’ın Kıbrıs Türk halkına daha çok hizmetler vereceğine inanç belirtti. Ramazan Özünal, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkının her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu da vurguladı.