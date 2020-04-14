Tatar ile Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin Koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etti.
Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alındı.
Sen terk et rum ing sana kuçak açsın
Rum deyil halkın adamı ersin tatar.
Tatar para yollamacaksa kiracı evi terk etsin , sayemizda doğu akdenizde söz sahibi oldular
BE GARADAŞ SEN OROSPU ÇOCUĞUNUN TEKİSİN.RUM DÖLÜBeğen (3) Beğenmedim! (0)
Hatice ben sana kusağımı açtım , sen bilin herkes !!!!!!!!
İsgalciler gene kudurdu
Rum dölleri havlamaya başladıBeğen (3) Beğenmedim! (0)
Size tek kelimem mankutlaşmıssınız