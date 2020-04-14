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Tatar ile Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Başbakanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

14 Nisan 2020 Salı 18:20
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Tatar ile Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin Koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler de ele alındı.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarRecep Tayyip ErdoğanKoronavirüs
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Hatice 2020-04-14 19:15:22

Sen terk et rum ing sana kuçak açsın

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dikmen 2020-04-14 19:33:23

Rum deyil halkın adamı ersin tatar.

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Gibri 2020-04-14 19:09:29

Tatar para yollamacaksa kiracı evi terk etsin , sayemizda doğu akdenizde söz sahibi oldular

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WOW 2020-04-14 19:22:22 @Gibri

BE GARADAŞ SEN OROSPU ÇOCUĞUNUN TEKİSİN.RUM DÖLÜ

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Gibri 2020-04-14 19:24:28

Hatice ben sana kusağımı açtım , sen bilin herkes !!!!!!!!

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Alico 2020-04-14 19:25:47

İsgalciler gene kudurdu

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WOW 2020-04-14 19:29:21 @Alico

Rum dölleri havlamaya başladı

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Hatice 2020-04-14 19:52:07

Size tek kelimem mankutlaşmıssınız

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