Tatar, ilim ve bilimin önemine dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, törendeki konuşmasına, mezun olan öğrencileri tebrik ederek başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nin kurucularına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Mezun olup yeni bir yaşama başlıyorsunuz, merdivenleri yavaş yavaş tırmanıp hayat sınavında büyük başarılara imza atacağınıza inancım tamdır” dedi.

Yabancı öğrencilerin ise ülkelerine döndüğünde vereceği hizmetlerin, her zaman KKTC ile birlikte anılacağına inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, öğrencilerin arasındaki bağların da devam etmesi temennisinde bulunarak insanlığa katkı yapmak için ilim ve bilimin önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar üniversite yönetimine, öğretmenlerine ve ailelere teşekkür ederek mezun olan öğrencilere diploma takdiminde bulundu.