Tatar: “İmar planının aynı şekli gelirse, yine imzalamayacağım”

Gazimağusa – İskele – Yeniboğaziç İmar Planı taslak çalışmasına ilişkin verilen sürenin dolmasına 2 gün kaldı.

6 ay süreyle ertelenen ve 15 Temmuz’da sona erecek süre, Meclis’te gündem oldu.

Hükümet krizine dahi dönüşen konuyla ilgili sorular üzerine Başbakan Ersin Tatar, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Tatar, “plan, önüme yine aynı şekilde gelirse, yine imzalamayacağım” diyerek, “Sayın Özersay biliyor. Karşılıklı diyalog çerçevesinde bir çalışma yürütülüyor. Kamuoyunun vicdanında da kabul görecek bir plan için çalışmalar sürüyor” şeklinde konuştu.

Tatar, “şimdi kimse benden, Ocak ayında imzalamadığım planı imzalamamı beklemesin, imzalamam. Bu bir koalisyon ortaklığıdır” dedi.

Tatar, “Eğer çalışmalar konusunda hazır bir şey yoksa, bu süre uzatılabilir. Bizim bir planımız var, karşılıklı olarak görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.