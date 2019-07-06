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Tatar ‘’İmza bende olacak’’

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:13
Tatar ‘’İmza bende olacak’’

Başbakan Ersin Tatar spor yönetimi ile ilgili önemli açıklamalar yaparak Spor Fonu’nun yönetiminin kendisinde olacağını açıkladı.

Tatar önceki akşam düzenlenen Futbol ödül gecesinde yaptığı açıklamada, kendisinin de sporun içinden gelen birisi olduğunu aynı zamanda uzun yıllar da maliye bakanlığı yaptığını belirterek “sporun yönetiminde ita amiri ben olacağım. İmza yetkisi de bende olacak. Hem sporu hem mali konuları iyi bilen biri olarak spor benim yönetimimde olacak” dedi. Başbakan Tatar Futbol Federasyonu gibi birçok spor federasyonunun da ilgi ve maddi katkı beklediğini belirterek spora gereken önemin verileceğini ve bu konuda kimsenin kuşkusu olmamasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Tatar
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