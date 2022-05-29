"Tatar'ın istifası taleplerine gülüp geçiyoruz"

İşte Arıklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Ardahanlılar Konfederasyonun, Ardahanın il olmasının 30. yılı münasebeti ile düzenlediği törene katılıp bir konuşma yaptım.

Özetle dedim ki; "ABD nin East Med Projesinden desteğini çekmesi ve Türkiyenin Libya ile MEB Anlaşması imzalamasından sonra, bölgede bütün dengeler değişti. Artık İsrail başta olmak üzere, Doğu Akdeniz deki gaz ve petrolün, Kıbrıs ve Türkiye üzerinden Avrupaya gitmesinden başka bir yol kalmadı. Bu durum çok kısa bir sürede KKTC ye, hem siyasi hem de ekonomik açıdan yepyeni ufuklar açacak."

İlaveten dedik ki;"ABD ve Avrupa, KKTC de Türkiyeyi Kıbrıstan dışlamak için Federasyon formülünü hayata geçirecek bir Cumhurbaşkanı seçilsin istiyorlardı. Biz de tam aksine Türkiye ile ortak hareket eden ve KKTC yi savunan bir Cumhurbaşkanı istiyorduk. Neticede YDP nin de desteği ile Sayın Tatar Cumhurbaşkanı seçildi. Malum Cephe, şimdi çeşitli bahanelerle Sayın Tatarın istifasını istiyor. Gülüp geçiyoruz..."