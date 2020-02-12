Tatar: İngiltere’de adanın birleştirilmesi değil müzakere edilmiş ayrılığın konuşulduğunu görüyoruz

Tatar, Brexit’ten sonra İngiliz Hükümetinin ve Muhafazakar Parti’nin Kıbrıslı Türklere daha fazla ilgi ve anlayış göstereceklerini gördüğünü belirterek, “oyun değişti artık realite görülmüştür” dedi.

İngiltere’de parlamentoda gerçekleştirilen görüşmelerin ardından TAK muhabirinin de aralarında bulunduğu basın mensuplarına konuşan Tatar, Brexit’ten sonra İngiltere’nin artık farklı bir duruma gireceğini, bunun Kıbrıslı Türklerin avantajına çevrilmesi için gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bugün önemli temaslar yaptık. Yararlı olduğuna inanıyorum. Sabah saatlerinde görüştüğümüz İngiliz Milletvekili Sir Iain Duncan Smith eski Muhafakar Parti Genel Başkanı, eski bakan ve milletvekili. Bizim buradaki Türk cemaatinin de yakından tanıdığı ve haliyle bize de yakın bir isim. Genel anlamda Brexit sonrası yaşanabilecekleri, İngiliz hükümetinden beklentilerimizi, bu süreçte daha fazla destek göstermelerini istedik ve Kıbrıs’ta gerçekler temelinde bir çözüm için burada daha fazla çalışmalarda bulunacağımızı söyledik”

Başbakan Tatar, görüşmenin ardından çok olumlu bir yaklaşım gördüklerini de söyledi.

PAUL SCULLY İLE GÖRÜŞME

Gün içinde Muhafazakar Parti Genel Başkanı Yardımcısı Milletvekili Paul Scully ile de görüşme gerçekleştirerek Kıbrıs ile ilgili gerçekleri anlattıklarını dile getiren Tatar, önümüzdeki dönemde atılabilecek adımların konuşulduğunu kaydetti.

SIR DAVID AMESS İLE GÖRÜŞME

İngiltere Parlemantosu’nda Milletvekili Sir David Amess ile de görüşen Tatar, Amess’in 37 yıldır en uzun görev yapan kıdemli milletvekili olduğuna dikkat çekti.

Görüşmede artık Brexit’ten sonra İngiltere’nin farklı bir duruma gireceğini dile getiren Tatar, İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler ve kendilerinin de girişimleriyle bir takım konularda görüşmelerin sürdürüldüğünü kaydetti.

Tatar görüşmelerin olumlu geçtiğini ve kendilerini dinleyen vekillerin sempati duyduklarını ve hak verdiklerini gördüğünü dile getirdi. Başbakan Ersin Tatar, “özellikle Brexitten sonra İngiliz Hükümetinin ve Muhafazakar Parti’nin Kıbrıslı Türklere daha fazla ilgi ve anlayış göstereceklerini görüyorum. Biz sadece ve sadece hakkımızı almaya çalışıyoruz. Bizim Rumlarla derdimiz yok. Tanınmış bir hükümet olarak yollarına devam ediyorlar. Annan Planı’ndan sonra haksızlık yapılarak AB’ye alındıklarını herkes biliyor. Kıbrıslı Türkler mağdur ve dışlanmıştır. Kıbrıslı Türkler kendi haklarını arama noktasında daha fazla proaktif bir siyaset izlemeliler” dedi.

Görüşmelerde sürekli kullanılan ifadelerin değiştiğini dile getiren Tatar, “Oyun değişti, oyunun kuralları da değişti. Haklarımızı aramak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İngilizler bize sempati duyduklarını ve bir sıkıntı olmadığını söylüyorlar. Eskiden olduğu gibi “Birleşik Kıbrıs” ifadesi hiç geçmiyor. Eskiden burada bulunduğum yıllarda bu kelimeyi çok duydum. Herkes realiteyi görmüş. Karşı tarafın durumunu görüyorlar, Annan Planı sonrası ve Crans Montana sonrası durumu görüyorlar” dedi.

Muhafazakar Parti manifestosunda Kıbrıs’ta iki devletten bahsedildiğini öğrendiğini vurgulayan Tatar, “incelediğinizde çok ilginç şeyler yazıyor, orada Kıbrıs’ta iki devletten bahsedildiğini öğrendim bugün. Boris Johnson direk uçuşları halledin de dedi. İngiliz de müzakere edilmiş ayrılık olması lazım diyor. Adanın birleştirilmesi artık hiç konuşulmuyor, müzakere edilmiş ayrılık konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

(BRT/TAK)