Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
iPhone 12 fiyatı için yüzleri güldüren iddia!
iPhone 12 fiyatı için yüzleri...
1998 OR2, Dünya’nın yakınından geçecek
Dünyanın yakınından geçecek!
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?
Ramazanda corona virüse karşı 6 önemli uyarı
Ramazanda coronaya karşı 6 önemli uyarı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...

Tatar: "İnşaat sektörünü, 4 Mayıs'tan sonra açmayı hedefliyoruz"

Başbakan Tatar, İnşaat sektörünü, yan sektörleriyle birlikte belli kurallara uyulması şartıyla 4 Mayıstan sonra açmayı hedeflediklerini belirtti.

28 Nisan 2020 Salı 07:40
1489 Okunma
Tatar: "İnşaat sektörünü, 4 Mayıs'tan sonra açmayı hedefliyoruz"

Başbakan Ersin Tatar, inşaat sektörü temsilcilerinden kurallara uyarak, hem kendilerini hem de halkı korumalarını istediklerini, açılmanın hedef alındığı 4 Mayıs tarihine kadar olan bir haftalık sürede de gerekli hazırlıkların yapılacağını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar bugün Başbakanlık DPÖ Toplantı salonunda yapılan ve sektör paydaşı mesleki Birlik başkanlarının da katıldığı "İnşaat sektörü açılım önlemleri" konulu toplantıya katılarak ilgili sektör temsilcileriyle görüştü.

Başbakanlık, İçişleri, Bayındırlık ve Ulaştırma, Çalışma Sosyal Güvenlik ve Sağlık Bakanlıkları Müsteşar ve bürokratlarının da hazır bulunduğu toplantıya KTMM. Odaları Birliği, KTİ.Müteahhitler Birliği, KT.İnşaat Taşeronları Birliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği, KT.Tabipler Birliği, KT. Belediyeler Birliği Başkan ve temsilcileri katıldı.

İnşaat sektörünün yeniden açılabilmesine yönelik çalışmalar yapmak üzere gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başbakan Ersin Tatar, 4 Mayıstan sonra uygulamaya konulacak açılımların nasıl yapılacağı konusunda, Dünya sağlık örgütünün önerileri , Bilim Kurulunun önerileri ve diğer ülkelerdeki süreçleri de dikkate alarak bir çalışma gerçekleştirdiklerini ancak içinden geçilen bu süreçte önemli olanın korunmak ve temastan uzak durmak olduğunu söyledi.

Açılmaların bir düzene bağlı olarak gerçekleştirileceğini, uyulması gereken kuralların da bir bildiri şeklinde yayınlanacağını anlatan Başbakan Tatar, örgüt temsilcileriyle gerçekleştirdikleri toplantıda, uygulamaya konulacakların bilimsel taraflarıyla ele alındığını kaydetti.

“Asla rehavete kapılmamalıyız ama ekonomik hayat açısından da bir yerden başlamak gerektiğini düşünüyoruz” diyen Başbakan Tatar, bu çerçevede İnşaat sektörünün yan sektörleriyle birlikte belli kurallara uyulması şartıyla açılacağını vurguladı.

“İlgili sektör temsilcilerinden belirlenen kurallara uyarak, hem kendilerini hem de halkı korumalarını istedik” diyen Başbakan Tatar, 4 Mayısa kadar olan bir haftalık süreçte açılmaya yönelik hazırlıkların yapılacağını söyledi.

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise kapanmayı da açılmayı da Hükümetle iş birliği içerisinde uygulamaya koyduklarını ve bundan da olumlu sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

Gürcafer, ekonominin çarklarının dönmeye başlaması adına temkinli adımlar atacaklarının da altını çizdi.

Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca da inşaatlarda çalışacak olanların kendi elemanları olduğunu dolayısıyla böylesi bir toplantıda yer almalarının önemli olduğunu söyledi.

Amca, toplantıda alınan ciddi kararlardan memnuniyet duyduklarını da ifade etti.

Son Güncelleme: 28.04.2020 09:29
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: "Bu küçücük ülke, kendi başarı öyküsünü yazıyor"
Özersay: "Bu küçücük ülke, kendi başarı öyküsünü yazıyor"
Meclis, salgın sonrası ekonomik durumu görüşecek
Meclis, salgın sonrası ekonomik durumu görüşecek
Hava durumu
Hava durumu
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim