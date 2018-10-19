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Tatar İşadamları Derneği ile buluştu

UBP Milletvekili ve Başkan Adayı Tatar İşadamları Derneği ile buluştu

19 Ekim 2018 Cuma 14:56
Tatar İşadamları Derneği ile buluştu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Adayı ve Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, İşadamları Derneği ile buluştu.

Tatar yaptığı yazılı açıklamaya göre, buluşmada, KKTC ekonomisinin büyüyebilmesi, halkın refahının artabilmesi için yatırıma ve verimliliğin artmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Güven ve istikrara ihtiyaç olduğunu da belirten Tatar, reformcu bir zihniyet ve ekonomik mantıkla bir yönetim anlayışının çok önemli olduğunu ifade etti.

Ersin Tatar, bir iktisatçı ve hesap uzmanı olarak bu düşünceleri savunduğunu ve gerekli adımların atılabilmesi için ekibiyle hazır olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
UBPİşadamları DerneğiErsin TatarHaberGündemKıbrıs
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