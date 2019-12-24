Tatar, İstanbul yolcusu

Başbakan Ersin Tatar, yarın İstanbul’a gidiyor.

Yarın saat 15:05’de İstanbul’a gitmek üzere KKTC’den ayrılacak Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi Yazarları Derneği’nin Ödül Töreni ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) tarafından düzenlenecek 21 Aralık Şehitlerini Anma Törenine katılacak.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yarın saat 19.30 da Ekonomi Yazarları Derneği geleneksel Yılbaşı Ödül Töreni gecesine katılacak olan Başbakan Tatar, 26 Aralık saat 13.00 de Türkiye Emekli Subaylar Derneği düzenleyeceği 21 Aralık Şehitlerini Anma etkinliğine katılarak konuşma yapacak.

Başbakan Ersin Tatar bu törenlerin yanında bazı ziyaretlerde de bulunacak ve çeşitli basın yayın kuruluşlarının canlı yayın programlarına da katılacak.

Başbakan Ersin Tatar, temaslarını tamamlamasının ardından 26 Aralık 2019 Perşembe akşamı saat 21:15’de yurda dönecek.

DB/MAİL