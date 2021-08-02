Tatar: İstikrar açısından da iki devletli çözüm zorunlu

Kıbrıs’ın gerçeklerine bakıldığında adada 2 devletin var olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon tezinde ısrar edilmesin altında başka niyetler yattığını dile getirdi. Federasyonla hedeflenenin Kıbrıs Türkü’nün Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yama olması olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin olmadığı bir Avrupa Birliği’nde Kıbrıs Türkü’nü bekleyen tehlikelere dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün, Türkiye’nin garantörlüğü olmadan yok olmaya mahkûm olduğunu belirtti.





“DOĞRU OLAN HAKKIN YOLUDUR. HAKKIN YOLU DA HALKIN YOLUDUR. HALKIN YOLU İLE SEÇİLMİŞ BİR CUMHURBAŞKANIYIM, İRADE BELLİDİR”

Federasyon ile KKTC’nin ortadan kalkmasının hedeflendiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, federasyon yanlısı bazı muhaliflerin açıklamalarının kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek, KKTC’nin her koşulda yaşamaya devam edeceğini söyledi.

“Doğru olan hakkın yoludur. Hakkın yolu da halkın yoludur. Halkın yolu ile seçilmiş bir Cumhurbaşkanıyım, irade bellidir” şeklinde konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından gerek Türkiye ile münasebetlerin çok daha ileri noktaya taşınması, gerekse iki egemen devletin iş birliğine dayalı çözümün dünyaya anlatılması noktasında önemli ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çekti.





“KIBRIS TÜRK HALKI’NIN EGEMENLİĞİ TARTIŞMA KONUSU OLAMAZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının tek yanlı AB’ye alınmasının önemli bir hukuksuzluk göstergesi olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliğinin tartışma konusu olamayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün, tarih boyunca asla bir milletin idaresi altında yaşamadığının altını çizerek, tarihsel süreçte, süreç boyunca nüfusun Kıbrıs Türkü’nün aleyhine dönmüş olabileceğini lakin bunun Kıbrıs Türkü’nün egemen bir halk olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki egemen devletin iş birliğine dayalı çözüm vizyonuyla ilgili iradenin devam etmesinin gerekliliğine dikkat çekerek verilen mücadelenin Kıbrıs Türkü’nün onuruyla kendi devletinde güvenlik içerisinde yaşama mücadelesi olduğunu belirtti.





“KKTC, DOĞU AKDENİZ’DEKİ STRATEJİK KONUMU NEDENİYLE DAHA DA GÜÇLENDİ”

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde gerçekleştirdiği onurlu duruşla, KKTC ile tam bir uyum içerisinde hareket ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, geçmiş cumhurbaşkanları Talat ve Akıncı’nın tüm tavizlerine rağmen federasyona ulaşılamadığını vurgulayarak, Crans Montana’da yaşanan başarısızlığın ardından federal çözümün rafa kalktığını kaydetti. Cumhurbaşkanı, bölgedeki istikrar açısından da iki devletli çözümün zorunlu olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün 60 yıldır kendi devleti altında yaşadığını dile getirdi.





“MARAŞ İLE EZBER BOZULMUŞTUR”

Maraş açılımı ile tarihi bir adım atıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Maraş ile ezber bozulmuştur” diyerek bu açılımla Maraş’ın “çantada keklik” olmadığının Rum tarafına gösterildiğini belirtti.

Maraş’ın KKTC sınırları içerisinde olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’taki mülkiyet sahiplerinin Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının Rum tarafından büyük tartışmalara yol açtığını belirtti. Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon mevzusuna da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bölgedeki doğal kaynaklarda, Kıbrıslı Türklerin de en az Kıbrıslı Rumlar kadar hak sahibi olduğunu söyledi.