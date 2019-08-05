Tatar: İstişareler devam edecek, piyasada olumlu bir hava var

Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Tatar, istişare ve değerlendirmelere devam edeceklerini, son zamanlarda yaşanan olumlu gelişmelerin faiz indirimine gidilmesine ve ekonomiye olumlu yansımaları olacağını ifade etti.

“Son gelişmeleri değerlendirdik. Dünyada önemli gelişmeler oldu, Amerika başta olmak üzere fazilerde birtakım indirimler var. Türkiye’de Maliye Bakanı’nın açıklamaları ve faizde düşüş beklentileri, dövizdeki istikrar, enflasyondaki düşüş gibi konuları biz de burada tartıştık. Memnuniyetle öğrendik ki bizim de kendi bankalarımız yavaş yavaş faizlerde bir indirime doğru gidildiğini ve buna bağlı olarak ekonomiye birtakım yeni hareketlerin geleceği noktasında bir kanaat oluştu” dedi.

Hükümet olarak tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Tatar, bu olumlu gelişmelerin ülke ekonomisine yansımalarını da yakından takip edeceklerini söyledi.

Başbakan Tatar, “Gerek Merkez Bankası, gerekse Bankalar Birliği ile birtakım sıkıntıların aşılması için gerektiğinde yasal düzenlemelerle yapısal sorunun aşılması, istikrarın sağlanması ve ekonomiye yeniliklerin kazandırılması için neler yapılabileceğimizi tartıştık” dedi.

Tatar, KKTC’de mevduat hacminde önemli bir artışın gerçekleştiğini, şu anki rakamın 27 Milyar TL olduğunu ve bunun yüzde 70’lik kısmının ekonomiye kredi şeklinde geri döndüğünü belirterek, istikrarlı ve aynı zamanda denetlenen ve kayıt altında bir sistemin ülke ekonomisine ve maliyesine büyük katkıları olduğunu istişare ettiklerini kaydetti.

“Önemli olan istikrarın devamıdır” diyen Tatar, İş dünyasından KKTC ekonomisine güvenmesini ve yatırımlara devam etmesini istedi.

Başbakan Tatar, “Faizlerdeki düşüş, dövizdeki istikrar, mali protokol KKTC ekonomisine olumlu yansıdı. Piyasada olumlu bir hava var” vurgusu yaptı.

Türkiye ile mali protokol imzalandığına da işaret eden Tatar, bunun önemli bir gelişme olduğunu, yapılacak reformların yanında yıl sonuna kadar 750 Milyon TL’lik bir kaynağın aktarılacağını ve çeşitli sektörlere gerek hibe gerek altyapı yatırımları anlamında birtakım harcamaları ve ihaleleri destekleyeceğini anlattı.

(BRT)