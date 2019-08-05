Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hibiskus nasıl kullanılır, çayı nasıl demlenir?
Hangi meyve neye iyi geliyor?
Aloe Vera cilde nasıl sürülür?
Merkür'le İlgili Önemli Keşif
Lamborghini, Aventador’un V12 Motorunu Korumak İçin Savaşıyor

Tatar: İstişareler devam edecek, piyasada olumlu bir hava var

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği yönetimiyle değerlendirme toplantısı yaparak görüş alışverişinde bulundu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:42
Tatar: İstişareler devam edecek, piyasada olumlu bir hava var

Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Tatar, istişare ve değerlendirmelere devam edeceklerini, son zamanlarda yaşanan olumlu gelişmelerin faiz indirimine gidilmesine ve ekonomiye olumlu yansımaları olacağını ifade etti.

“Son gelişmeleri değerlendirdik. Dünyada önemli gelişmeler oldu, Amerika başta olmak üzere fazilerde birtakım indirimler var. Türkiye’de Maliye Bakanı’nın açıklamaları ve faizde düşüş beklentileri, dövizdeki istikrar, enflasyondaki düşüş gibi konuları biz de burada tartıştık. Memnuniyetle öğrendik ki bizim de kendi bankalarımız yavaş yavaş faizlerde bir indirime doğru gidildiğini ve buna bağlı olarak ekonomiye birtakım yeni hareketlerin geleceği noktasında bir kanaat oluştu” dedi.

Hükümet olarak tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Tatar, bu olumlu gelişmelerin ülke ekonomisine yansımalarını da yakından takip edeceklerini söyledi.

Başbakan Tatar, “Gerek Merkez Bankası, gerekse Bankalar Birliği ile birtakım sıkıntıların aşılması için gerektiğinde yasal düzenlemelerle yapısal sorunun aşılması, istikrarın sağlanması ve ekonomiye yeniliklerin kazandırılması için neler yapılabileceğimizi tartıştık” dedi.

Tatar, KKTC’de mevduat hacminde önemli bir artışın gerçekleştiğini, şu anki rakamın 27 Milyar TL olduğunu ve bunun yüzde 70’lik kısmının ekonomiye kredi şeklinde geri döndüğünü belirterek, istikrarlı ve aynı zamanda denetlenen ve kayıt altında bir sistemin ülke ekonomisine ve maliyesine büyük katkıları olduğunu istişare ettiklerini kaydetti.

“Önemli olan istikrarın devamıdır” diyen Tatar, İş dünyasından KKTC ekonomisine güvenmesini ve yatırımlara devam etmesini istedi.

Başbakan Tatar, “Faizlerdeki düşüş, dövizdeki istikrar, mali protokol KKTC ekonomisine olumlu yansıdı. Piyasada olumlu bir hava var” vurgusu yaptı.

Türkiye ile mali protokol imzalandığına da işaret eden Tatar, bunun önemli bir gelişme olduğunu, yapılacak reformların yanında yıl sonuna kadar 750 Milyon TL’lik bir kaynağın aktarılacağını ve çeşitli sektörlere gerek hibe gerek altyapı yatırımları anlamında birtakım harcamaları ve ihaleleri destekleyeceğini anlattı.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
TatarHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bu yola dikkat!
Bu yola dikkat!
Hayko Cepkin yarın akşam Girne Amfi Tiyatro’da sahne alıyor
Hayko Cepkin yarın akşam Girne Amfi Tiyatro’da sahne alıyor
Özersay: İş birliği modeli, en makul ve yürünebilecek yol
Özersay: İş birliği modeli, en makul ve yürünebilecek yol

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim