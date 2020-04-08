Tatar, kabine değişikliğine göz kırptı

Başbakan Ersin Tatar, kabine değişimine ilişkin sert bir çıkış yaptı. Genç TV'de katıldığı Er Meydanı isimli programda konuşan Başbakan Tatar, “Nöbet değişimi olabilir, küsmece, darılmaca yok” dedi.

Kabinede değişiklik olabilir mi sorusu üzerine konuşan Tatar, “Taktir verenin ve alanındır. Çünkü en sonunda onun kellesidir ortaya konulacak olan.

Siyaset böyle bir şeydir dolayısıyla zamanı geldiğide bu gibi değişikler yapılacağında küsmeler darılmalar olmamalıdır. Siyasettir bu belli olmaz, nöbet değişimi olabilir. Her şey olabilir, küsmece darılmaca yok” dedi.