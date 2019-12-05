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Tatar: Kadınların eşit olanaklardan yararlanmaları için çalışıyoruz

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, sosyal medya hesabından 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle bir mesaj yayımlandı.

05 Aralık 2019 Perşembe 11:57
Tatar: Kadınların eşit olanaklardan yararlanmaları için çalışıyoruz

Tatar mesajında şunları kaydetti:

“Büyük Önder , Devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına ileri görüşlülüğü ile pek çok batı ülkesinden önce 1934 yılında seçme ve seçilme hakkının verilmesini sağladığı gün olan 5 Aralık tüm dünyada “Kadın Hakları Günü “ olarak kutlanıyor.

UBP Genel Başkanı, KKTC Başbakanı olarak, daha çağdaş, demokratik, ileri bir toplum yaratabilmek için kadınlarımızın güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, başta siyaset olmak üzere eğitim, istihdam, sağlık, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmalarının sağlanması için samimiyetle çalıştığımızı bilginize getirmek istiyorum.

Bizi doğuran analarımız, en değerli varlığımız olan evlatlarımız, yaşantımızın her zerresine, emeği, fikri, sevgisi ile değer katan kadınlarımızın en ileri haklara sahip olmalarının bizler için vazgeçilemez bir görev olduğu bilinciyle bütün kadınlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

(BRT/SM)

Anahtar Kelimeler:
TatarHaberKKTC
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