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Tatar, Kahramanmaraş Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Başkanı Rüstem Özen ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 21:25
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Tatar, Kahramanmaraş Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kahramanmaraş Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Başkanı Rüstem Özen ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Kabuldeki konuşmasında, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, farklı etkinliklerde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yetkilileriyle bir araya geldiğini belirterek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücüne güç katmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma sanayisi ve bütün yan kuruluşlarıyla imkânlarını artırdığını ifade ederek bunun, KKTC halkına da mutluluk verdiğini söyledi. Bu coğrafyada bizim güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti desteğine ihtiyacımız olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin KKTC’deki varlığının, Kıbrıs Türkü’ne güven verdiğini belirtti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.

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