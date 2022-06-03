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Tatar: Kamu çalışanlarının başarısı, halkın büyük takdirine mazhar olmuştur

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkemizde faaliyet gösteren bir firmaya gönderilen 5.330 gr. ağırlığındaki hint kenevirini tespit ederek Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekiplerine haber veren gümrük muayene memurları Yusuf Ersoy ve Murat Yılmaz’ı kabul ederek görüştü.

03 Haziran 2022 Cuma 19:21
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Tatar: Kamu çalışanlarının başarısı, halkın büyük takdirine mazhar olmuştur

Yusuf Ersoy ve Murat Yılmaz nezdinde tüm Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü çalışanlarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, uyuşturucu ile mücadele konusunda yürütülen çalışmaların önemine işaret ederek ülkemize girişlerde bu konuda yapılan kontrollerin başarıyla sürdürüldüğünü görmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, devletin tüm kurum ve kuruluşlarında büyük bir sorumlulukla kutsal bir görev yerine getiren kamu çalışanlarının bu gibi başarılarının, halkın büyük takdirine mazhar olduğunun altını çizdi.

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