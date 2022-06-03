Tatar: Kamu çalışanlarının başarısı, halkın büyük takdirine mazhar olmuştur

Yusuf Ersoy ve Murat Yılmaz nezdinde tüm Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü çalışanlarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, uyuşturucu ile mücadele konusunda yürütülen çalışmaların önemine işaret ederek ülkemize girişlerde bu konuda yapılan kontrollerin başarıyla sürdürüldüğünü görmekten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, devletin tüm kurum ve kuruluşlarında büyük bir sorumlulukla kutsal bir görev yerine getiren kamu çalışanlarının bu gibi başarılarının, halkın büyük takdirine mazhar olduğunun altını çizdi.