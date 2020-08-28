Tatar: "Kapanma ya da karantina gündemde değil"

Başbakan Ersin Tatar, gelinen aşamada “karantina uygulaması” ya da “kapanma” önerilerinin gündemde olmadığını söyledi.

Ülkeyi bir bütün olarak yönetmek zorunda olduklarını ifade eden Tatar, tüm sektörleri, istihdamı ve toplum sağlığını düşünmek zorunda olduklarını belirtti.

Dünyanın birçok ülkesinin çift PCR dahi uygulamadığını, ülkeleri kategorilere ayırmadığını anlatan Tatar, “Bizler gerekli tüm tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Tüm öneriler masadadır ama biz gerçekçi davranmak zorundayız” dedi.

KAYNAK : HABER KIBRIS