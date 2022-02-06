Tatar: Karantinadan çıktığım ilk gün, bir kahvede vatandaşla sohbet etmek en büyük temennim

Kovid-19 testi 2 Şubat'ta pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Tatar, karantina sürecinde yaşadıkları, devam eden çalışmaları ve güncel konulara ilişkin çevrim içi olarak AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Kovid-19'un KKTC'de ilk ortaya çıktığı Mart 2020'de başbakan olduğunu ve ülke olarak birçok zorluk atlattıklarını söyledi.

Hemen tedbirler aldıklarını ancak hiçbir zaman ekonomiyi tam olarak kapatmadıklarını belirten Tatar, bu süreci iyi yönettiklerini ifade etti.

Tatar, virüsün ilk çıktığı dönemde hastaneye ihtiyaç duyulduğunu ancak bürokratik engeller nedeniyle hastane projesinin hayata geçirilemediğini anlattı.

Salgının artacağını öngörerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını ve bu konuda yardım istediğini kaydeden Tatar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesiyle 2,5 ay sonra Lefkoşa Acil Durum Hastanesi devreye girdi." dedi.

Tatar, salgın süreciyle ilgili kitaplar yazıldığını hatırlatarak "Ben kitap da yazdım, pandemiyle alakalı iki kitabım var. Şimdi Kovid-19 geçiren bir Cumhurbaşkanı olarak bu kitabın üçüncüsünü yazmak durumundayım. Dolayısıyla üçüncü baskı da gelebilir." diye konuştu.

KKTC'nin, ana vatan Türkiye'nin de desteğiyle zorlu salgın sürecini iyi yönettiğini belirten Tatar, sağlık sisteminin bu süreçte başarılı işler yaptığını ve salgın hastanesinin de çok yararlı olduğunu söyledi.

Tatar, geçen hafta Türkiye ziyaretinden sonra testinin negatif çıktığını ancak bir gün sonrasında grip olduğundan dolayı bir test daha yaptırdığını, bunun pozitif çıkmasıyla izole olduğu anlattı.

"ŞAHSEN SAĞLIĞIMA DİKKAT EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

"Halkla buluşmuyorum çünkü izoleyim. Bazı sağlık çalışanları benimle ilgileniyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Şahsen sağlığıma dikkat ediyorum, her sabah yürüyüşlerimi yapıyorum. Kendimi de sağlıklı tutmaya çalışıyorum. İnsanın işini iyi yapabilmesi ve örnek bir kişi olabilmesi için yaşamını iyi yönetmesi gerekir. Halk adamı olmak, sadece söylemde değil. Halka da örnek olacaksınız. Halk sizi izliyor, Cumhurbaşkanı olarak gündemdesiniz."

Tatar, sağlıklı ve aşılı olduğu için Kovid-19 sürecini çok sıkıntı yaşamadan geçirdiğini belirtti.

Öksürüğünün azaldığını ve sesinin daha iyi olduğunu ifade eden Tatar, bugün ve yarın test yaptırmayı planladığını kaydetti.

Tatar, iki testin de art arda negatif çıkmasının ardından normal yaşamına dönebileceğini söyledi.

Belli başlı birkaç ilacı kullandığını belirten Tatar, hastalığı gribal enfeksiyon şeklinde hafif olarak geçirdiğini, kronik bir hastalığının olmamasının da bunda etkili olduğunu kaydetti.

Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM ve AB'den yetkililer, KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, bakanlar ve milletvekilleri ile çok sayıda kişinin kendisini aradığını ve "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini aktardı.

Mart ayı itibarıyla salgın sürecinin hafifleyebileceğini belirten Tatar, Kovid-19'un Omicron varyantından sonra yeni bir varyant çıkacak olsa dahi, onun daha hafif geçmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Tatar, Türkiye ziyareti sonrası eşi Sibel Tatar ile aynı ortamda bulunmasına rağmen eşinin testlerinin negatif çıktığını ancak yakın ekibinden bazılarının testinin pozitif çıktığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye ziyaretimiz iki gündü, biz bu virüsü Türkiye'ye gitmeden önce de almış olabiliriz. Öyle bir şey ki nerede kaptığın belli değil. Virüsü Türkiye'de (Kayseri ve Ankara'da) aldım diye bir şey söyleyemem. Kayseri'de buluştuğum kişilerin virüse yakalandığını da duymadım." dedi.

"KARANTİNADAN ÇIKTIĞIM İLK GÜN, BİR KAHVEDE VATANDAŞLA SOHBET ETMEK EN BÜYÜK TEMENNİM"

Salgın sürecinin devam ettiğini belirten Tatar, dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tatar, "Halkla olan temasımı bu hafta mecburen durdurdum, o beni biraz üzdü ama cep telefonu marifetiyle yine her yerdeyim. Kovid-19 buna engel değil. Sabah yürüyüşlerindeki fotoğraflar hariç, diğer noktalarda cep telefonu sayesinde temaslarımı sürdürdüm. Yıllardır ilk kez halkla bu kadar gün temasım olmadı. İnşallah bunu telafi edeceğiz. Karantinadan çıktığım ilk gün, bir kahvede oturup vatandaşla sohbet etmek en büyük temennimdir. Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde bunu yapacağım." ifadelerini kullandı.

Cuma akşamı Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin final bölümünü izlediğini kaydeden Tatar, dizinin Türkiye'de Kıbrıs davasına bakış açısını değiştirdiğini söyledi.

Tatar, "Bu diziyi hayata geçiren TRT yönetimini, yapımcısını, yönetmenini, oyuncuları ve bütün kadroyu tebrik ediyorum." diye konuştu.

Cuma akşamı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın da katıldığı bir televizyon programında Osmanlı'nın 1071'de Anadolu'ya ve 1571'de Kıbrıs'a geldiğini hatırlattığı anları canlı olarak izlediğini ve duygulandığını kaydeden Tatar, "Türk milleti olarak ayrımız gayrımız yok, kökümüz belli, soyumuz belli ve milletimiz belli." dedi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinin ardından uçakta gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri yakından izliyoruz, önemsiyoruz ve oradaki Kıbrıslı Türklerin haklarını da korumakla mükellefiz" yönünde beyanda bulunduğunu hatırlatarak Kıbrıs'ın bu kadar önemli bir yer olduğunu kaydetti.

Görevinin başında olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, 23 Ocak'ta gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından yeni bir hükümet kurulması için Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu'nu 7 veya 8 Şubat'ta görevlendireceğini kaydetti.