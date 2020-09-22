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Tatar: "Katılmaya hazırız"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar , “ Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Avrupa Birliğine Doğu Akdeniz konusunun Kıbrıs Türkleri dahil, tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek bölgesel bir konferansta ele alınmasını önermesini son derece olumlu bir çağrı olarak değerlendirdiklerini ve katılmaya hazır olduklarını” açıkladı.

22 Eylül 2020 Salı 18:14
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Tatar: "Katılmaya hazırız"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar , “ Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Avrupa Birliğine Doğu Akdeniz konusunun Kıbrıs Türkleri dahil, tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek bölgesel bir konferansta ele alınmasını önermesini son derece olumlu bir çağrı olarak değerlendirdiklerini ve katılmaya hazır olduklarını” açıkladı.

Başbakan Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel arasında bugün  video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşme sonrası Sayın Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar bizleri memnun etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın, Avrupa Birliğine Doğu Akdeniz konusunun Kıbrıs Türkleri dahil, tüm tarafların katılımıyla düzenlenecek bölgesel bir konferansta ele alınmasını önermesini son derece olumlu bir çağrıdır.

Kanaatimizce böylesi bir toplantı, gerçekler görülür, ve işbirliği anlayışının önemi anlaşılarak konulara yaklaşılırsa tarihsel dönüm noktası olabilir. Dolayısı ile bizler katılmaya hazırız.

Bu bağlamda Sayın Erdoğan’ın Yunanistan’la istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduklarını açıklaması da yerinde, barışçı bir çağrıdır ve mutlaka iyi değerlendirilmelidir.

Biz her zaman ifade ettik: Kıbrıs konusunda öncelikle gerçekler kabul edilmelidir. Kıbrıs’taki en somut gerçek ise adada iki ayrı Devlet ve iki ayrı halkın varlığıdır.Eğer bu gerçek çerçevesinde Kıbrıs Türk Halkı’nın hakkı ve hukuku görmezden gelinmez, Türkiye bölgeden dışlanmaya çalışılmazsa yaşanan sorunların aşılması mümkündür.”

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