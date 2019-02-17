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Tatar Katimerini’ye konuştu

17 Şubat 2019 Pazar 16:50
Tatar Katimerini’ye konuştu

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, bugün Rum basınında yer alan demecinde, federasyonun tuzak olduğunu söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Rum gazetelerinden Kathimerini’de yer alan demecinde “şu an Kıbrıs’ta iki devlet bulunduğunu, gerçeğin bu olduğunu, Kıbrıslı Türklerin Kuzey’de, Kıbrıslı Rumların ise Güney’de yaşadığını” söyledi.

Tatar “bu sebepten dolayı, eğer bir anlaşmayla birlikte çözüm, barış istiyorsak gerçeğin kabul edilmesi ve var olan iki devlet temelinde bir çözüme gidilmesi gerektiğini” belirtti.

Kendi açısından federasyonun bir tuzak olduğunu da ifade eden Tatar, “AB çatısı altında bir federasyon öngörüldüğünü ve bunun hakikatte özgür dolaşım, yerleşim ve Türkiye’nin Adadan ayrılması ile tek bir devlet olacağını” söyledi.

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“Türkiye’ye bu topraklarda var olmalarının garantisi olarak baktıklarını”da söyleyen Tatar, dolayısıyla böyle bir durumda Kıbrıs Türkünün gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağını, bu sonucun da  kendilerini endişelendirdiğini bundan dolayı karşı tarafın bu endişelerine saygı duymasını istedi.

Tatar, “Hiç kimsenin Kıbrıslı Rumların Avrupalı olduğunu, fakat Kıbrıslı Türklerin olmadığını iddia edemeyeceğini” de savunarak, “madem Avrupalıyız, AB çatısı altında neden iki devlet olmasın” sorusunu sordu.

Tatar, “Kalıcı bir çözüm hedefliyorsak, mevcut gerçeklikler temelinde bir çözüme varmalıyız” ifadesini de kullandı.

 

TAK

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Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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