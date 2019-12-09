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Tatar: Kaynakların en iyi şekilde yönetilmesi gerek"

09 Aralık 2019 Pazartesi 16:17
Tatar: Kaynakların en iyi şekilde yönetilmesi gerek"

Başbakan Ersin Tatar, kaynakların en iyi şekilde yönetilmesi gerektiğine işaret ederek, niyetlerinin yerel gelirlerin daha da artması olduğunu ve bu yönde çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Meclis Genel Kurulu’nda, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili sunuşunun ardından, bütçeyle ilgili ilk sözü Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar aldı.

Başbakan Tatar, Genel Kurul’da bütçe görüşmelerine başlandığını, tamamlanmasıyla sıkıntıların da aşılmasının hedeflendiğini belirterek, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile sürdürebilir mali yılın yapılandırılması, mali tedbir alınması, ekonomide tedbir alınması ve tahmin edilen giderlerin nasıl karşılanacağı konularının önemine işaret etti.

TC’den gelen ve iç kaynakların büyüklüğüne göre ek gelir veya ek tasarrufları olabileceğini dile getiren Tatar, 2020 yılı içerisinde hedeflenen yatırım ve mükellefiyetleri yerine getirmek amacında olduklarını söyledi.

Niyet ve hedeflerinin gerekli kaynakların yaratılmasıyla mükellefiyetlerini yerine getirmek olduğuna dikkat çeken Tatar, bütçenin komitede uzun uzun tartışılarak ve üzerinde çalışılarak buraya geldiğini belirterek, çalışmalara katkı koyanlara teşekkür etti.

Kıt kaynakların dağılımında önceliklerin öne alınarak çalışmaların yapıldığını dile getiren Tatar, ekonominin kayıt altına alınması için katkı koyan herkese teşekkür etti.

“KAYNAKLARIN EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETİLMESİ GEREKLİ”

Bütçede, yapısal sıkıntıların aşılması için mahalli gelirlerin 5.6 TL’ye çıktığını yani %4’lük büyüme olduğunu dile getiren Tatar, kaynakların en iyi şekilde yönetilmesi gerektiğini, niyetlerinin yerel gelirlerin daha da artması olduğunu ve bu yönde çalışmaların yapıldığını kaydetti.

“TÜRKİYE’YE BAĞIMLILIĞIMIZ HER GEÇEN GÜN AZALIYOR”

Ekonominin büyümesi için TC ile imzalanan protokolün de önemine vurgu yapan Tatar, “kendi kaynaklarımızdan mükellefiyetlerimizi yerine getiriyor noktadayız. Türkiye’ye bağımlılığımız her geçen gün azalıyor. Kaynak yaratılmasıyla ilgili bakanlara talimat verildi” şeklinde konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜTÇE YAPISI…

Güven ve istikrarı sağlamak için sürdürülebilir bir bütçe yapısı ile ortaya çıktıklarını dile getiren Tatar, reelin reel olması için ve yatırımların yapılması için yerli üretimlere de destek oluklarını kaydetti.

Teşvik sisteminde de yeni hamleler yaptıklarını ve neticelerini de görmeye başladıklarını söyleyen Tatar, çeşitli yerleşim yerlerinde hareketlilik ve ülkede olumlu gelişmeler gördüklerini belirtti.

Sanayi bölgelerinde de, yerli üretimde de gelişme olduğunu ve turizm faaliyetlerinde yerli üretim kullanımı noktasında da teşvikleri yapıldığını dile getiren Tatar, ekonominin büyüyüp, gelişmesi için, bu topraklarda güzel işlerin olması için mali istikrarın önemine vurgu yaptı ve ülkedeki imkanları da gelecek için seferber etmek gerektiğini kaydetti.

Tatar, 9 Milyar TL civarındaki bu bütçe ile ekonomide istikrarın sağlanacağına olan inancını dile getirdi.

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TatarKaynakHaber
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