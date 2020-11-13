Tatar: "Kendi Cumhurbaşkanını, Rum lideri Anastasiadis’e şikâyet edecek kadar..."

Cumhurbaşkanı Tatar, Elcil'in dış mihrakların içimize soktuğu bir nifak tohumu olduğunu söyleyerek, "Kendi Cumhurbaşkanını Rum lideri Anastasiadis’e şikâyet edecek kadar kendinden geçmiş kişilere müsaade etmeyelim, onların siyasi emellerine alet olmayalım" şeklinde konuştu...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

“BU DEVLETİ KOLAY KURMADIK”

Bugün sizlere ilk konuşmamı yapıyorum. KKTC’nin ilanının 37.’nci yıl dönümünde burada sizinle birlikte olmaktan gurur duyuyorum ve KKTC’nin kurucusu Merhum Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anmak istiyorum. Bu devleti bu cumhuriyeti kolay kurmadık. Yıllardan beridir bu topraklarda atalarımızın verdiği mücadele, bağımsızlık özgürlük ve Kıbrıs adasında varoluş mücadelesinde çok önemli mücadeleler veren şanlı ataların evlatları ve torunlarıyız.

“GÜNLÜK SIKINTILAR SİZİ HEDEFLERİNİZDEN ŞAŞIRTMASIN”

Bizim davamız KKTC’yi yaşatma davasıdır. Bu duygularımı sizlerle paylaşırken, sizlere duyduğumuz güveni ve Kıbrıs Türk halkının gelecekte insanca yaşam sürdürebilmesi için devletimize ve cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız. Günlük sıkıntılarımız olabilir ama bunlar sizi hedeflerinizden şaşırtmasın.

“MİLLİ ŞUURU AŞILAYIN”

Öğretmenlerimize bu önemli günde seslenmek istiyorum, çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Geleceğimizin emin ellerde olması için öğrencilerimize maneviyat duygusu ve milli şuuru aşılayarak bizlere yakışır nesiller yetiştirmelisiniz.

“NİFAK TOHUMLARI”

Maalesef dış mihrakların içimize soktuğu nifak tohumlarıyla ve beyinleri farklı yerlere çalışanlar var. Kendi Cumhurbaşkanını Rum lideri Anastasiadis’e şikâyet edecek kadar kendinden geçmiş kişilere müsaade etmeyelim. Onların siyasi emellerine alet olmayalım ve cumhuriyetimize sahip çıkalım.

“SİZLER KKTC’NİN GELECEĞİSİNİZ”

Sizlere KKTC’yi teslim ederek, Kıbrıs Türk halkının güven içerisinde yaşayabilmesi için geleceğin siyasileri olarak yetişeceğinize olan inancımı dile getiriyorum KKTC’nin 37.’nci yılı kutlarım.