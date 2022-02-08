Tatar: “Kıb-Tek’te yasal düzenlemeler yapılmalı ve tahsilat ayrılmalı”

ÖZEL HABER

Yaşanan elektrik ve yakıt krizi hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, “Dünyanın en verimli güneşine sahip olan bir ülkeyiz. Süratle güneş enerjisini yaygınlaştırmamız gerekmektedir. Şuadaki santral güneş enerjisine belirli bir oranında yetki verilmektedir. Eğer enterkonnekte sistem olsaydı çok daha fazla bundan yararlanabilirdik. Kurulacak olan yeni hükümetin bu konuya önem göstermesi gerekmektedir” dedi.

Tatar yıllardır KIB-TEK’in zarar ettiğini hatırlatarak, “Yıllardır kurum zarar ediyor. Şuanda maliyetin altında elektrik satılıyor ve zam yapılması kaçınılmaz bir hale geldi. Burada iki husus var. İnsanlarımız mutlaka tasarrufa gitmelidir. İkinci konu ise, uzun vadeli süreçte elektrik kurumu yapısına bakılmalı, güneş enerjisini artırmalı ve enterkonnekte sistem üzerinde ciddi çalışmalar yapılmalıdır. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte bu çalışmalar gerçekleşir ve başarıyla bu çalışmaları hayata geçiririz” dedi.

KIB-TEK’te yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydeden Tatar, “iletimi, tahsilatı ayırmak gerekiyor. Eğer ödeme yapılmazsa sistem çöker. Elektrik kurumu devletin maliyetinin arttığı bir modele sıcak bakmaz. Tahsilat ayrılmalıdır ki kurum ödemelerini sağlıklı bir şekilde alabilsin. Bunun için de ciddi bir siyasi irade gerekmektedir” dedi.