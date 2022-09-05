Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Adadan çıkış yapmak için sahte evrak düzenledi
Adadan çıkış yapmak için sahte...
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Şiltenin altından silah çıktı!
Şiltenin altından silah çıktı!
Polisleri yaralayan Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Adam kaçırıp tehdit ettiler
Adam kaçırıp tehdit ettiler

Tatar: "Kıbrıs'ın tarihini, yaşananları gençlere anlatmaya çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara'da Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Merkezine ziyarette bulundu.

05 Eylül 2022 Pazartesi 13:28
20 Okunma
Tatar: "Kıbrıs'ın tarihini, yaşananları gençlere anlatmaya çalışıyoruz"


Tatar, genel merkezde dernek temsilcileri ve Kıbrıs gazileriyle sohbet etti.

Burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin küçük bir ada olmasına karşılık uğruna verilen zahmet ve fedakarlıkların, ödenen bedellerin çok büyük olduğunun altını çizen Tatar, "Tüm bu çabaların ulusal siyaset için çok değerli olduğunu" söyledi.

Tatar, günümüzde gelinen noktanın önemine işaret ederek, "Canları pahasına her şeylerini feda edenlere, şehitlerimize, gazilerimize büyük şükranlarımızı bir kez daha bu önemli merkezden ifade etmek istiyorum." dedi.

Yeni kuşaklara Kıbrıs'ı anlatmanın önemine değinen Tatar, "Kıbrıs'ın tarihini, yaşananları gençlere anlatmaya çalışıyoruz. Bugünlere gelmek uğruna çok fedakarlıklar yapıldı." ifadesini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da Tatar'a ziyareti sırasında Barış ve Özgürlük Madalyası takdim etti.

Ayrıca Tatar'a kalpak hediye edildi.

Tatar, gaziler anısına oluşturulan müzeyi de ziyaret etti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: Sırada Limanlar ve Telekomünikasyon’un özelleştirilmesi var
Arıklı: Sırada Limanlar ve Telekomünikasyon’un özelleştirilmesi var
KANTARA YANDI PEKİ YA SONRA?
KANTARA YANDI PEKİ YA SONRA?
3 kişi hakkında yasal işlem!
3 kişi hakkında yasal işlem!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim