Tatar: "Kıbrıs'ta bir anlaşmanın beklenti olduğunu biliyoruz"

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Raşit Özsağlam anısına düzenlenen tavla turnuvasında Gündem Kıbrıs'a konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu..

Kıbrıs sorunu hakkında konuşan Tatar, "bir anlaşmanın beklenti olduğunu biliyoruz ama bu anlaşmanın şartları çok önemlidir. Burada bir mücadele olmuştur. Bu egemenlik mücadelesidir. Rum tarafı diyor ki siz Rum tarafının boyunduruğu altına gireceksiniz, KKTC'den eser kalmayacak. Mevcut var olan Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs afederal Cumhuriyetine verilecek ve Kıbrıs Türklerinin yaşadığı bölge de o federal Cumhuriyetin özerk bir bölgesi olacak. Yani azınlığa düşeceğimiz ve geleceğimizin tehlikeye gireceği bir süreçtir. Bu açık ve nettir. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Kıbrıs Türkü bu mücadeleyi halk olabilmek için vermiştir. Eğer biz halk olarak sırf ekonomik çıkarlar için Rum tarafının bir azınlığı olmayı kabul edeceksek bu hiç bir zaman kabul görmez. Bizim için önemli olan KKTC devletini güçlendirmek, Kıbrıs Türk halkının Ekonomik potansiyelini artırabilmektir. O neden yıllardır büyük çalışmalar yapılmaktadır. Kimse bu yapılanları görmezden gelemez" dedi.

Tatar, "şuanda pandemi, devalüasyon, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen, kamu maliyesi üzerinde bir baskı olmasına rağmen ülkemize yatırımlar devam ediyor. 20 Temmuzdan önce bazı açılımlar olacak. Çeşitli çalışmalarla ülkemizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Tüm sıkıntılara rağmen hükumet önümüzdeki ay devlet hayat pahalılığı için önemli bir çalışma yapmaktadır ve ciddi bir adım atacaktır. Ben o yüzden hiç karamsar değilim" dedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yardımcısının ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan Tatar, "kendisine Kıbrıs meselesinin özünü anlattık ve bunun bir egemenlik meselesi olduğunu söyledik. Kıbrıs Rum Yönetiminin bize zaman zaman öneriler sunduğunu, bu önerilerin KKTC'nin otoritesinin ve egemenliğinin ihlali anlamına geleceğini ve bunların bizi Kıbrıs Rum yönetimine bağlamaya yönelik bir girişim olduğunu dile getirdik. Genel sekreter yardımcısına, Kıbrıs meselesinin çok uzun zamandan beri tartışıldığını ve herkesin ne olduğunu gördüğünü ve Kıbrıslı Rumların eşitlik temelinde bir anlaşmaya varma niyetinde olmadığını, zaman içinde bizi bir azınlığa çevirmek ve Türkiye'nin adadan çekilmesiyle, AB ve Yunanistan ile birlikte bizleri sıkıntıya sokacak süreçleri yeniden anlattık. Genel sekreter Antonio Guterres aracılığı ile Rum tarafına iletilmek üzere önerilerimizi bir mektup ile kendisine verdim. Mektupta hidrokarbon paylaşımı, Enerji paylaşımı, elektrikte Türkiye’ye enterkonnekte sistem ile bağlamanın avantajları gibi konular yer alıyor" dedi.

Tatar, "bu mektubu ve önerileri Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ile yazdık. Bizim artık bir dönüşümüz olamaz. Artık Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde bir çözüm olabilir. Türkiye Cumhuriyeti dış işleri bakanı da dün yaptığı açıklamayla bizim görüşlerimize destek vermiştir" dedi.