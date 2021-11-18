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Tatar: “Kıbrıs'taki yeni siyaset halk tarafından benimsendi”

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT1 HD kanalında yayımlanan “Cumhuriyet Sohbeti” adlı programda, Kıbrıs’ta artık yeni siyaset ve anlayışın, halk tarafından benimsendiğini söyledi.

18 Kasım 2021 Perşembe 13:50
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Tatar: “Kıbrıs'taki yeni siyaset halk tarafından benimsendi”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar BRT ekranlarında canlı yayınlanan ve moderatörlüğünü Canev Aslan’ın yaptığı “Cumhuriyet Sohbeti” adlı programda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs’ta iki ayrı egemen ve bağımsız devletin yan yana yaşayacağı ve iki devletin iş birliği ile bir çözümün olabileceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki ayrı halk bulunduğunu ve iki ayrı halkın da farklı beklentileri olduğunu belirterek; “Bundan sonra Rum'un boyunduruğu altına girmek gibi bir aşağılanmaya Kıbrıs Türk halkı olarak razı değiliz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyaseti sonuna kadar götürmek durumda olduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar; “Artık yeni pozisyon, geri dönülmeyecek bir hal almıştır. Rum tarafını, gerçekleri görmeye davet ediyoruz. Çünkü hayal aleminde yaşamanın kimseye bir faydası yoktur. Rum tarafı hayal aleminde yaşıyor” diye konuştu.

Kıbrıs’ta iki ayrı yapı olduğunu ve bu iki ayrı yapının, 60 yıldır farklı noktada durduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, artık yeni siyasette yolumuza devam edeceğimizi; en büyük gücümüzün ise Türkiye Cumhuriyeti’nin bu siyaseti sonuna kadar desteklemesi olduğunu dile getirdi.

Yaşanan tüm ambargo ve izolasyonlara rağmen KKTC’nin çok büyük bir yol kat ettiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar; “KKTC, Anavatan Türkiye ile son 50 yılda çok büyük bir başarı öyküsü yazmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş konusunda da değerlendirmelerde bulunarak Maraş açılımının doğru bir hamle olduğunu belirtti ve Maraş açılımı ile devlet olarak Taşınmaz Mal Komisyonu'nun önünü açtıklarını ifade ederek uluslararası hukuka ters düşmediklerine vurgu yaptı ve hak sahiplerinin mallarını, Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığı ile alabileceğini kaydetti.

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