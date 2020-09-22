TATAR KIBRIS TÜRK BENZİNCİLER BİRLİĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

UBP Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Levent Çağdal Başkanlığı'ndaki Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği heyetini kabul etti.

UBP’den verilen bilgiye göre, Çağdal, görüşmede, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırladığı yeni tüzüğü gündeme getirerek, bu tüzüğün yeni istasyon açılmasına olanak sağlayacağını söyledi ve buna tepkili olduklarını ifade etti.

Ersin Tatar da, söz konusu tüzüğün Benzinciler Birliği'nin de görüşleri alınarak düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Tatar, "Yeni benzin istasyonu izni söz konusu değildir. Böyle bir şey gündemimizde yoktur. Yeni bir çalışma olacaksa, sizlerin de görüşleriniz alınarak yapılması gerekmektedir" dedi.

Tatar, pandemi nedeniyle benzin satışlarının hayli düştüğünü belirterek, ekonominin tüm çarklarını döndürecek unsurları hep birlikte geliştirmenin önemine vurgu yaptı.