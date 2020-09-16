Tatar : “ Kıbrıs Türk Halkının geleceği güzel olacak"

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayın Ersin Tatar, “ Kıbrıs Türk Halkının geleceğinin güzel olacağını, gelişmelerin kendilerine bunu söyleme olanağı yarattığını” vurguladı.

Ersin Tatar “ Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon aramaları ümit verici, Kıbrıs konusunda artık alternatif çözümler de gündeme gelecek, Maraş hem ülkemize hem dünyaya kazandırılacak. Su , elektrik sıkıntılarımız geride kalacak. Üretimin önü açılacak. Kısacası, kimse umutsuzluk yaratmasın yarınlar bizimdir” dedi.

Başbakan Tatar, Karaoğlanoğlu Bölgesinde devam eden Balıkçı Barınağı ile ilgili projeyi yerinde inceledi; bölge halkının beklentilerini dinledi.

Tatar'a, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da eşlik etti.

Bakan Dursun Oğuz, Başbakan Tatar'a Karaoğlanoğlu Balıkçı Barınağı'nın prosedürü hakkında bilgi verirken, barınağı genişleterek, ülke genelinde tüm balıkçılara hizmet verecek bir noktaya getirmek istediklerini söyledi.

Bölge halkının barınak ile ilgili talebini de hatırlatan Dursun Oğuz, “ Bölge halkı yıllardır burayı istiyor. Geçmişe dönük hak talepleri de var. Bölgede balıkçılığa çok büyük ilgi de var. Girne Limanı'nda da balıkçılar yer sıkıntısı yaşıyor. Tüm bunları dikkate alarak, gerekli çalışmaları yapıp, burayı biz Karaoğlanoğlu Halkına kazandırmak istiyoruz” dedi.

Başbakan Ersin Tatar da 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile özdeşleşen Karaoğlanoğlu'nun adının simgesel değerine vurgu yaparken, bölge için gerekenin yapılması talimatını verdi.

Çalışmanın bölgeye önemli bir değer katacağına inandıklarını belirten Tatar, “ Bölgedeki projenin tamamlanmasıyla, balıkçılık yanında diğer sosyal ve sportif faaliyetler de gündeme gelecektir. Hepsi için bir açılım olur ve kazanım olur. Çalışmaya katkı koyanlara teşekkür ederim” dedi.

Bölge halkının hassasiyetlerini yerinde görmenin son derece önemli bulduklarını ifade eden Tatar, “ Karaoğlanoğlu'nun yatırımla hak ettiği noktaya gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

Başbakan, “ KKTC çeşitli projelerle yoluna devam ediyor. Alsancak Yolu genişletme çalışmaları ve diğer altyapı projelerimiz ilerliyor. Her şey insanımız için her şey daha müreffeh bir KKTC içindir” diye ekledi.