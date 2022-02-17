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Tatar: “Kıbrıs Türk toplumunun bugünlere gelmesindeki en önemli etkenlerden biri sağlam aile yapısı”

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde düzenlenen “KKTC 1. Aile Çalıştayı” başladı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin işbirliğinde yapılan ve iki gün sürecek çalıştayda aile içi sıkıntılar ve boşanma nedenleri ele alınacak.

17 Şubat 2022 Perşembe 15:28
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Tatar: “Kıbrıs Türk toplumunun bugünlere gelmesindeki en önemli etkenlerden biri sağlam aile yapısı”
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Acapulco Resort Girne’de Academia Salonu’nda başlayan çalıştayın açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, bazı bakan ve milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Aile Bakanlığı uzmanları ile kurum, kuruluş ve ilgili bakanlıklardan kişiler katıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük, ebediyete intikal etmiş eğitimciler, tüm şehitler huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan çalıştay, DAÜ Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinin müzik dinletisi ile devam etti. Ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar açılış konuşmalarını yaptı.

TATAR: “ÇALIŞTAY’DAN ÇIKACAK RAPORUN DEVLETİ YÖNETENLERE YOL GÖSTERECEĞİNE İNANIYORUM”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çalıştayda yaptığı konuşmada, çalışmaya katkı koyanlara teşekkür ederek, çalıştaydan çok önemli sonuçlar ortaya çıkacağına inanç belirtti.

Kıbrıs Türk toplumunun var oluşundan bugüne milli mücadele dönemi de dahil olmak üzere her zaman aile yapısına, çocuklarına, çocuklarının eğitimine büyük önem verdiğini vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk toplumunun da bugünlere gelmesindeki en önemli etkenlerden birinin sağlam aile yapısı olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk ailelerinin fedakar yapısından bahseden Tatar, yeni çağda da aile yapısını korumanın önemine vurgu yaptı.

Son 5 yılda kamu sınavları ile devlete giren öğretmenlerin büyük çoğunluğunun kadın olduğunu belirten Tatar, kadınların sadece kendi evlatlarını değil okullarda da çocukları eğittiğini anlattı.

Sağlıklı, iyi düşünebilen, geleneklerine, milli kimliğine önem veren bir nesil yetiştirilmesini temenni eden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile ortak yapılan bu gibi çalışmaların çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Aile Çalıştayı’ndan çıkacak raporun devleti yönetenlere yol göstereceğine inanç belirten Tatar, çalıştayın yapılmasında emeği geçenleri tebrik ederek, hayırlara vesile olmasını diledi.

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