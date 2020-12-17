Tatar : "Kıbrıs Türkü’ne yakışır bir davranış"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Tuna Karatepe ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, sivil toplumun dayanışmaya yönelik çalışmalarının uygar toplumlarda olması gereken bir özellik olduğuna dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri’nin yapmış olduğu özverili çalışmalardan duyduğu mutluluğu dile getirerek tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri’nin özverili çalışmalarının sürmesinin toplumsal açıdan gerekliliğine dikkat çekti.

Covid 19 salgının Mart ayından beridir başarıyla yönetildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs ve Avrupa ülkelerinde son zamanlarda vaka sayısının arttığını kaydederek, Sağlık Üst Komitesi’nin halk sağlığını korumaya yönelik bir takım kararları aldığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, alınan bu kararlara saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik beklentilerin de salgın döneminde göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret ederek, halk sağlığını korumaya yönelik tedbirlerle ekonomik beklentilerin dengede olmasının önemine değindi.

Pandemi koşullarında Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri’nin yapmış olduğu yardımların daha da önem kazandığını ifade eden Cumhurbaşkanı, toplumsal dayanışmaya yönelik duyarlılık gösterilmesinin Kıbrıs Türkü’ne yakışır bir davranış olduğunu vurguladı.

Uluslararası anlamda tanınırlığı olan Lions Kulüpleri’ne, KKTC’den de üyeliklerin bulunmasının Kıbrıslı Türklerin medeni dünyanın bir parçası olabilecek zihniyete sahip oluşunun göstergesi olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, yardımseverliğin Kıbrıslı Türklerin genlerinde olduğunu belirtti.

Uluslararası anlamda tanınırlığı olan Lions Kulüpleri’nin çalışmalarının KKTC’nin tanınırlığına katkı yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu çalışmaların, Kıbrıslı Türklerin kendi egemenliği altında, kendi iradeleriyle çalışmalar yürüttüğü mesajını verdiğini kaydetti.

KKTC’nin sağlam zeminde geleceğe umutla bakılabilmesinin önemine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu nedeniyle daha da güçlendiğinin altını çizdi.

Masada artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün savunulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, dünyaya bu mesajın net bir şekilde verildiğini dile getirerek bu konuda sivil toplumun desteğinin de önemli olduğuna vurgu yaptı.