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Tatar: Kıbrıslı Türkler harekattan sonra güven içinde yaşıyor

GAÜ’de,  “20  Temmuz Barış Harekatı Gazilerini Ağırlıyor”gecesi düzenlendi..

12 Kasım 2019 Salı 14:07
Tatar: Kıbrıslı Türkler harekattan sonra güven içinde yaşıyor

Etkinlikte gazilere, harekatta  şehit düşenlerin yakınlarına, Başbakanlık Milli Mücadele Madalyaları da verildi.

Etkinliğe katılan Başbakan Ersin Tatar ise, Kıbrıslı Türklerin  Barış Harekatından sonra huzur ve güven içinde yaşadığını vurguladı

Etkinlikte ilk konuşmayı GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Neriman Saygılı yaptı.

Saygılı, stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olan Kıbrıs’a Mutlu Barış Harekatıyla , barış özgürlük ve huzur geldiğini söyledi.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da, 1974 Mutlu Barış Harekatı gazileriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Barış Harekatının, Kıbrıslı Türklerin bu günlere gelmesine ve yarattığı coğrafya üzerinde devlet kurmasına  vesile olduğunu kaydeden Eroğlu, Kıbrıslı Türklerin sahip oluklarını bu harekata borçlu olduğunu söyledi.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıslı Türklerinin adada verdiği varoluş mücadelesine değinerek, adaya barış huzur ve özgürlüğün Barış Harekatıyla geldiğini dile getirdi.

Töre, şehitlerin ve gazilerin armağanı olan KKTC devletinden hiçbir zaman vazgeçilmeyeceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından Muratağa Atlılar Sandallar  katliamının anlatıldığı “Gelinciğin Gözyaşları”belgeselinden bir kesit sunuldu.

Gecede daha sonra, Kıbrıs Şehitleri Anma Platformu başkanı  Hasan Taş, hedef ve projeleri hakkında bilgi aktardı.

Etkinliğe Başbakan Ersin Tatar da katıldı. Başbakan konuşmasında Kıbrıslı Türklerin  Barış Harekatından sonra huzur ve güven içinde  yaşadığını vurguladı.

Başbakan Tatar, Anavatan Türkiye’nin varlığının KKTC için, KKTC’nin varlığı ve bir devlet olarak Doğu Akdeniz’de  yaşamasının da Türkiye’nin güvenliği için fevkalade  önemli olduğunu söyledi.

Milli Mücadele Onur Madalyaları sunulmasının ardından etkinlik, 20 Temmuz Barış Harekatına katılan  gazilerin anılarını anlatması ile tamamlandı.

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