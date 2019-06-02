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Tatar: Kıbrıslı Türkler medeni dünyanın bir parçasıdır

Dünyanın en uzun rallilerinden biri olan Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi,KKTC’de son buldu.

02 Haziran 2019 Pazar 12:56
Tatar: Kıbrıslı Türkler medeni dünyanın bir parçasıdır
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Ralli final seremonisi Girne Antik Limanı’nda gerçekleşti.

Amerika, Almanya, İsviçre, İsrail, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Hollanda,KKTC ve Türkiye’den katılımın olduğu ralllide, 46 araç ve 4motorsiklet,organizasyonu Kuzey Kıbrıs’ta noktaladı.

Final seremonisinde konuşan, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Simavi Aşık, barış ve dostluk etkinliğinin 14’üncüsünün gerçekleştiğini belirterek, finali KKTC’de yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Organizasyon kapsamında bir parkur oluştururken, katılımcılara, Kıbrıs’ın Kuzeyinde tüm unsurlarıyla bir devlet olduğunu ,ülkenin , tarihi ve doğal güzelliklerini ve bir üniveriste adası olduğunu göstermek istediklerini söyleyen Aşık, parkura 2 üniversite kampüsünün de eklendiğini kaydetti.

Ralli katılımcıların KKTC’de bulunmaktan memnun kaldığını ve aileleriyle birlikte ülkeye tekrar geleceklerini i ifade ettiklerini kaydeden Aşık, rallicilerin,araçlarını hayır kurumlarına bağışlanmak üzere KKTC’ye hibe edeceğini , müzik aletlerini ise, Anadolu Güzle Sanatlar Lisesine hibe edeceğini belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de, organizasyonu gerçekleştiren , katılan ve finalinin KKTC’de yapılmasına katkı koyan herkesi kutladı.

8 ülkeden geçerek , KKTC’de tamamlandığını anımsatan Üstel, ralli kapsamında Avrupa’da KKTC Bayrağı ve amblemini taşıyarak , ve finali Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirerek tanıtıma katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
Başbakan Ersin Tatar, bu güzle organizasyona ve finalinin KKTC’de yapılmasına katkı koyan herkesi kutlayarak,KKTC’de gerçekleşen otomobil sporları ve diğer alanlardaki organizasyonların her geçen gün çeşitlenerek yaygınlaşmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

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“KKTC medeni ve uygar bir yerdir. Avrupa Birliği’nin hemen yanında ve Avrupa Birliğine yakın bir yerdir. Ralliye yabancı ülkelerden katılan herkesi selamlıyorum.Keşke münasebetlerimiz daha üst seviyede olsa, siyasi anlamda da tanınmış olsak ve daha güzel işleri başarabilsek..Ama maalesef, siyaset bazı şeylere engel olabiliyor.Bunun düzeltileceğine inancım tamdır sonsuzdur. Çünkü bu ilişkilerin geliştirilebilmesine siyaset engel olamaz.İnsanlar kardeştir dayanışma içindedir.”diyen Tatar, Kıbrıslı Türkerin medeni dünyanın bir parçası olduğunu vurguladı.

Tatar, Hükümet olarak, ülkeyi tarihini doğal güzelliklerini tanıtan,Kuzey Kıbrıs’ı dünyayla bütünleştiren ve insanlık adına güzel etkinlikler olan bu gibi organizasyonlara ellerinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi Organizasyon Komitesi Başkanı Wilfried Gehr,Kuzey Kıbrıs’ta bulunmaktan ve finali burada gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Politikanın birçok şeyi değiştirebildiğini anımsatarak, dostluk temalı organizasyonda, politikayı hep dışarıda tutmaya çalıştıklarını dile getiren Wilfried, ralli kapsamında birçok ülkeden katılımcıların bir araya gelerek ve ralli boyunca geçtikleri ülkelerde yaşayanlarla önemli dostluklar kurma fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs’taki herkesin böyle güzel bir ülkede yaşamakta dolayı gurur duyması gerektiğini de söyleyen Wilfried, ülkede birçok farklı etkinlik olduğunu görmekten de mutluluk duyduklarını söyledi.

Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi İkinci Başkanı Nadir Serin, ralliyi KKTC’de sonlandırmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyona katkı koyan herkese teşekkür etti
Konuşmaların ardından , organziasyonun Kuzey Kıbrıs ayağında gerçekleşen çeşitli yarışmalarında dereceğe girenlere ve ralli boyunca en iyi performansı sergileyenlere sembolik ödüller verildi.

Organizasyonda, en iyi yardımcı pilot seçilen ve engelli kaıtlımcı Marcus Smadi’ye ödülünü , Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler derneği Başkanı Günay Kibrit verirken, tüm olumsuz hava şartlarına rağmen Motoruyla ralliyi tamamlayan kadın sürücü brigit Schmitt de, rallinin yıldızı ödülüne layık görüldü.

Christian Hufenbach, Maximilian Pielmeier,Tobias Hanneder,Christine Fuerstenau, Silas Greiner ve Fabian Klump’dan oluşan Team 39’ERS isimli ekip Team 39’ERS isimli ekip ise, rallinin birincisi oldu.

Ralliye katılımcıları, müzik aletlerini Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne,araçlarınıysa sivil toplum örgütlerine bağışlanmak üzere KKTC’ye hibe etti.

BRTK

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Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk RallisiKKTCRalliBaşbakan Ersin TatarHaberGündemKıbrıs
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