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Tatar: "Kıbrıslı Türklere seçme hakkı verilmesi konusunda talimat verildi"

Tatar, Londra yolculuğu öncesi İstanbul Havalimanı’nda açıklama yaptı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 10:11
Tatar: "Kıbrıslı Türklere seçme hakkı verilmesi konusunda talimat verildi"
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 Başbakan Ersin Tatar, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seçme hakkı verilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması talimatı verdiğini açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar, Londra yolculuğu öncesi İstanbul Havalimanı’nda açıklama yaptı.

Başbakan Tatar, açıklamasında, “Yurt dışında yaşam süren vatandaşlarımıza seçme ve seçilme haklarının verilmesi sözümüzün arkasındayız. Hukukçularımızla görüştük, seçme hakkı konusunda yasal düzenleme başlatılması talimatını verdim. En kısa sürede, Anayasal değişiklik gerektiren seçilme hakkı konusunda da gerekeni yapma konusunda kararlılığımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 10.02.2020 11:21
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberTatar
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banana republic 2020-02-10 11:32:14

Burda yaşamayanların ne hakkı var da oy verecek re ama masgaralık işiniz oy versin isdersa burda gelsin yaşasın ozaman garar versin yaşamazsa bizim gararlarımıza garışmaya ne hakkı var ???

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