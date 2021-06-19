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Tatar: Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm için eşitlik şart

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’nda “Kıbrıs’ta gerçekçi bir çözüme doğru” konulu konuşma yaptı.

19 Haziran 2021 Cumartesi 10:46
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Tatar: Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm için eşitlik şart

Ersin Tatar, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Türk tarafına yönelik gerçek dışı suçlamalar ve hakaret içerikli açıklamalarla olası müzakere sürecini dinamitlemeye çalıştığına dikkat çekti.

Tatar, KKTC’nin Cenevre’de sunduğu egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisine değinerek, adil ve kalıcı bir çözüm için iki tarafın da eşit olarak görülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile birlikte katıldığı; dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarını, dışişleri bakanlarını, bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini, iş insanlarını, kanaat önderlerini ve akademisyenleri bir araya getiren forum 20 Haziran’a kadar sürecek.

Son Güncelleme: 19.06.2021 16:04
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarRecep Tayyip Erdoğanı Mevlüt ÇavuşoğluAntalya Diplomasi Forumu
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