Tatar: Kıbrıs'ta adil ve kalıcı çözüm için eşitlik şart

Ersin Tatar, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Türk tarafına yönelik gerçek dışı suçlamalar ve hakaret içerikli açıklamalarla olası müzakere sürecini dinamitlemeye çalıştığına dikkat çekti.

Tatar, KKTC’nin Cenevre’de sunduğu egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm önerisine değinerek, adil ve kalıcı bir çözüm için iki tarafın da eşit olarak görülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile birlikte katıldığı; dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarını, dışişleri bakanlarını, bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini, iş insanlarını, kanaat önderlerini ve akademisyenleri bir araya getiren forum 20 Haziran’a kadar sürecek.