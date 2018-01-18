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Tatar: "Kıbrıs’ta bir anlaşma istemeyen Rum-Yunan ikilisidir"

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, genel tutumundan dolayı Rum Yönetimi’ni ve son yaptığı açıklamalarından dolayı da Rum Savunma Bakanı Fokaides’i kınadı.

18 Ocak 2018 Perşembe 13:47
Tatar: "Kıbrıs’ta bir anlaşma istemeyen Rum-Yunan ikilisidir"
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Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Fokaides’in Türkiye’nin adada bir çözümü ve Akdeniz’de güvenlik, istikrar, kalkınma ve refahı yarattığı gerginliklerle engellediği ifadelerine dikkat çekti ve “Türkiye’nin Kıbrıs’taki etkin ve fiili garantisinin devamı nerdeyse tüm halkımızın ortak isteğidir” dedi.

KKTC Meclisi’nin oy birliği ile aldığı kararlarda, Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkının devamını ve Kıbrıs’ta Türk askeri bulunmasını içeren garanti sisteminin devam etmesinin bir anlaşma için Kıbrıs Türk tarafının kırmızı çizgisi olduğunun belirtildiğine işaret eden Tatar, “Türkiye, Doğu Akdeniz’de barışı, işbirliğini engelleyen değil tam tersine destekleyen ülkedir. Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğal gaz ve petrol yataklarının bulunması, işletilmesi ve elde edilecek gelirin olası bir anlaşmada finansman için kullanılması için yaptığı önerileri reddeden Rum tarafıdır... Kıbrıs’ta bir anlaşma istemeyen ve barışı tehdit edenin Rum-Yunan ikilisidir” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Rum Yönetiminin Kıbrıs Türk tarafı ve Anavatan Türkiye’yi suçlamasının “algı yaratma operasyonu” olduğunu kaydeden Tatar, “Rum-Yunan ikilisinin doğru yola gelmeyeceği açıktır.

Rum-Yunan ikilisinden dostluk ve işbirliği beklemek boşunadır... Elbette denizde, havada ve karada Türk hakları korunacak, Türkiyemiz bölgenin bizim aleyhimize şekillenmesine asla izin vermeyecektir” dedi.
 

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