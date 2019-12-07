Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
WhatsApp kullananlar dikkat!
WhatsApp kullananlar dikkat!
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...
Buzdolabında 1 yıl saklanabilen elma satışa sunuldu
ABD'de 'Kozmik Kütür' satışta

Tatar, Kickboks Federasyonu Başkanı ve sporcularını kabul etti

07 Aralık 2019 Cumartesi 11:49
Tatar, Kickboks Federasyonu Başkanı ve sporcularını kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel ve sporcuları kabul etti.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, 15-19 Ekim tarihleri arasında, İrlanda Cumhuriyeti’nin Cork şehrinde  düzenlenen  Dünya Kickboks Şampiyonasına 25 ülkeden yaklaşık 700 civarında sporcunun katıldığını ve milli takımı sporcularının 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazandığını söyledi. 

Demirel, ambargolar altında ezilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Point Fighting, K-1 Light ve Muay Thai disiplinlerinde böylesi başarıyla dönmenin kendilerini çok gururlandırdığını belirtti. 

Başbakan Ersin Tatar da yaptığı konuşmada, böyle bir başarı ile buralara gelmelerinden dolayı herkesi tebrik etti. 

Her zaman gençlere sahip çıkılması gerektiğine işaret eden Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk gençliğinin uluslararası alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini tanıtmasının önemine vurgu yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Niyazi DemirelKickboks FederasyonuHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa’ya Demokrasi Meydanı ve Demokrasi Heykeli
Lefkoşa’ya Demokrasi Meydanı ve Demokrasi Heykeli
Kavga zanlıları bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı
Kavga zanlıları bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı
Vatandaşlardan yol aydınlatılsın eylemi
Vatandaşlardan yol aydınlatılsın eylemi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim