Tatar: "Kimse yaptığımız işi küçümsemesin"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs davasında Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle Kıbrıs Türk halkını adına “devletin ve egemenliğin” öne çıktığı özlenen bir noktaya geldiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temaslarını tamamlayarak ülkeye döndü. Tatar, ülkeye dönüşünün ardından Ercan Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, New York temaslarını anlattığı konuşmasında, yarım asırdır devam eden Kıbrıs görüşmelerinde bugüne kadar bir noktaya gelindiğini, ancak bugüne kadar iki devlet siyasetinin dünya kamuoyu gündeminde hiç bu kadar yer bulmadığını söyledi.

“3 ayda bu işi bitiririm” demediğini, ancak “Egemenlik, iki devlet” siyasetini ortaya koyduklarını ifade eden Tatar, Cumhurbaşkanı olarak en iyi şekilde halkın haklarını koruduğunu kaydetti.

Tatar, Türkiye’nin gücünün arkalarında olduğunu ve Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının siyasetini desteklediğini vurguladı.

“Gittiniz görüştünüz noldu” dendiğini ancak bu ziyaret ve görüşmelerin Kıbrıs Türk halkının geleceğini, bekasını, milli davasını ilgilendiren önemli görüşmeler olduğunu ifade eden Tatar, ulusal çıkarlar, mavi vatan hava sahasında bölgenin kontrolü için Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Hak hukuk korumanın bu şekilde yapıldığını, görüşmeler ziyaretlerin önemli olduğunu ifade eden Tatar, bunu dünya kamuoyu önünde yaptıklarını kaydetti.

“Tanınmıyor olabiliriz ama Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki devlet olduğunu herkes biliyor” diyen Tatar, bu siyaseti kalıcı hale getirdiklerini ve kısa sürede bu siyaseti dünya kamuoyu gündemine taşıdıklarına dikkat çekti.

“BM parametrelerine 60 yıldır çakıldık kaldık” diyen Tatar, artık bu parametrelere de bakmak gerektiğini, BM’nin de “yaratıcılık adına iki tarafı nasıl birleştiririm” diye baktığını, arayışı olduğunu, genel sekreteri iyi niyetli gördüğünü, Kıbrıs Türk halkını artık anladıklarını ve ona göre konuya yaklaştıklarını ifade eden Tatar, BM Genel sekreterinin de artık Kıbrıs meselesinin işinin ruhunu çözdüğünü söyledi.

Türkiye’nin bölgede bir aktör, önemli bir güç olduğunu, Türkiye’nin göz aradı edilemeyeceğini, Türkiye AB’ye girseydi bugünün çok faklı olmuş olacağını ifade eden Tatar, Türkiye’nin desteğiyle ortaya koydukları siyasetin anlamlı, gerçekçi, ulusal dava için değerli olduğunu söyledi.

“Yapılan bu kutsal ve değerli mücadeleye kimse gölge düşürmesin. Kimse yaptığımız işi küçümsemesin, hiç yakışmıyor” diyen Tatar, bu büyük Kıbrıs davasında özlenen bir aşamaya geldiklerini vurguladı.

Tatar, Federasyonun geride kaldığını, gerekçeleriyle yaşananlarla söyleyip, iki devlet siyasetine gelmenin, kabul ettirmenin, anlayış görmenin, sempati görmenin önemine vurgu yaptı.

New York temaslarının oldukça uzun bir ziyaret olduğunu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türk Evi’nin açılışına katıldıklarını, BM Genel Sekreteri ile görüştüklerini, genel kurul çalışmalarını izlediklerini, üçlü görüşme gerçekleştirdiklerini, bunun yanında diğer devlet başkanları ile görüştüklerini, basına mülakatlar verdiklerini, orada yaşayan Kıbrıslı Türkler ve bazı iş insanı toplantılarına katıldığını anımsatan Tatar, önemli bir yerde bulunan Türk Evi’nde KKTC’ye de yer tahsis edildiğini ifade etti ve Türkiye Cumhuriyetine teşekkür etti.

Tatar, ziyaretlerde Kıbrıs’taki gerçekleri anlatma fırsatı bulduklarını, BM Genel Sekreteri ile konuyu ayrıntılı ve detaylı bir şekilde konuşma fırsatı bulduklarını, bunun eşitliğin sürdürülmesi için önemli bir görüşme olduğunu, çünkü Rum liderin BM’de konuşma fırsatı bulduğunu ancak Kıbrıs Türk liderinin bulamadığını anlattı.

Tatar, bunun BM’de seslendirildiğini, Erdoğan’ın bunu orada dillendirmesinin iki devlet ve egemenlik için önemli olduğunu söyledi.

Bu konudaki yeni siyasetin Kıbrıs Türk halkının elini güçlendirdiğini vurgulayan Tatar, Kıbrıs’ta iki taraflı teknik komitelerin de iki devlet şeklinde sürdürüldüğünü, sağlık gibi diğer komitelerin de çalışması ve halkların hayatına dokunabilmesi için talepte bulunduklarını belirtti.

BM’nin Kıbrıs’a yeni bir temsilci atayabileceğini, bu konuda gerekli hassasiyeti dile getirdiklerini, kapsamlı görüşmeler yaptıklarını ifade eden Tatar, New York’ta Kıbrıs Türk halkının yeni siyasetini aktardıklarını, iki devlet ve egemenlik vurgusu yaptıklarını söyledi.

Tatar, New York temasları ile ilgili Parti başkanları, bakanlar kurulu, yüce Meclis ve kamuoyuna gerekli bilgileri vereceğini söyledi.